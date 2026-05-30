War es sein letztes French Open? Djokovic scheitert trotz 2:0-Führung an Teenager Fonseca

Novak Djokovic verliert in der ersten Runde der French Open gegen den 18-jährigen João Fonseca, nachdem er bereits mit 2:0 in Sätzen führte. Der 39-Jährige hadert mit seinem Körper und deutet ein mögliches Karriereende an.

Novak Djokovic hat bei den French Open 2025 eine herbe Enttäuschung erlitten. Der 39-jährige Serbe musste sich in der ersten Runde dem 18-jährigen Brasilianer João Fonseca mit 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7 geschlagen geben.

Dabei hatte er bereits mit 2:0 in Sätzen geführt. Das Match dauerte fast fünf Stunden und Djokovic zeigte sich nach der Niederlage erschöpft. Er sagte, er habe am Ende kaum noch auf den Beinen stehen können. Die Frage, ob dies sein letzter Auftritt in Roland Garros gewesen sei, ließ er offen.

Für seinen Traum vom 25. Grand-Slam-Titel wird er nun in Wimbledon einen neuen Anlauf nehmen. Auf Sand in Paris dürfte es das aber wohl gewesen sein, so die Einschätzung von Experten wie Boris Becker. Djokovic hatte den French Open Titel bereits dreimal gewonnen, zuletzt 2023.

Doch mit zunehmendem Alter wird die körperliche Belastung auf dem langsamen Sandplatz immer größer. Das Spiel war geprägt von extremen Temperaturunterschieden auf dem Court. Bei über 30 Grad Celsius versuchte Djokovic, sein erfahrenes Spiel gegen den kraftvollen Teenager zu stellen. Doch Fonseca ließ sich nicht beeindrucken.

Der Brasilianer, der erst 18 Jahre alt ist und auf Platz 78 der Welt steht, zeigte eine beeindruckende mentale Stärke und brach den Aufschlag von Djokovic im entscheidenden Moment. Im vierten Satz wehrte Fonseca fünf Breakbälle ab und holte sich dann selbst das Break zum 6:5. Djokovic gab zu, dass Fonseca in den wichtigen Momenten der bessere Spieler war. Der Serbe haderte jedoch vor allem mit seinem körperlichen Zustand.

Seine Vorbereitung auf das Sandplatzturnier war durch Verletzungen beeinträchtigt. Er konnte nur ein einziges Match auf Sand bestreiten, das er in Rom verlor. Djokovic betonte, dass er gerne mehr gespielt hätte, aber sein Körper es nicht erlaubte. Die Belastung auf Sand ist enorm, da die Ballwechsel länger dauern und die Beinarbeit intensiver ist.

Trotz der Niederlage zeigte sich Djokovic versöhnlich. Er sagte, er sei dankbar für die Erfahrungen, die er in Paris gemacht habe. Sein Blick in die Zukunft bleibt ungewiss. Wird er bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles weitermachen?

Viele bezweifeln das nach dieser enttäuschenden Leistung. Dennoch: Djokovic hat einmal mehr gezeigt, dass er ein Kämpfer ist. Fonseca selbst zeigte Respekt vor dem Altmeister und sagte, Djokovic gebe niemals auf. Der Teenager gilt als einer der vielversprechendsten Spieler der neuen Generation.

Die Tenniswelt fragt sich jedoch: War dies das letzte French Open von Novak Djokovic? Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Serbe noch einmal zu alter Stärke zurückfinden kann. Sein Fokus liegt nun auf Wimbledon, wo er auf Rasen traditionell besser abschneidet. Doch die Zeit arbeitet gegen ihn.

Mit 39 Jahren ist jeder Grand-Slam-Titel ein Geschenk. Djokovic selbst weiß das und genießt jede verbleibende Minute auf dem Platz. Die Fans hoffen, ihn noch viele Male zu sehen





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