Wanderungen mit Wasserfällen

Erleben Sie Waterfalls auf Ihren Wanderungen auf der Schweizer Alm.

Wasserfälle faszinieren immer wieder aufs Neue. Wir haben verschiedene Routen ausprobiert, die an einem Wasserfall vorbeiführen. Auf dieser Tour genießt man ein traumhaftes Panorama auf Churfirsten und Alpstein.

Ein Höhepunkt sind die Thurwasserfälle, auf denen man die Kraft der Elemente beeindruckend sieht. Unterwegs gibt es Grillstellen und Einkehrmöglichkeiten. Diese Wanderung beginnt an einem beliebten Ort und führt dann in wilde Naturlandschaften, vielschichtiger Umgebung mit Ausblicken auf Säntis und Churfirsten. Die Bruedertöbeli-Höhle hinter einem anderen rauschenden Wasserfall ist etwas Einmaliges.

Der Leuenfall ist einer der schönsten Wasserfälle in der Region. Kurz nach dem Wasserfall mündet der Berndlibach dann im Wissbach. Bei tieferen Temperaturen ist der Leuenfall vereist. Von Weissbad führt der Weg steil aufwärts, bevor er dem Hang entlang über Wedhapfen und Untere Helchen zur Ahornkapelle führt.

Murmelnde Bäche und das Öhrli als optischer Fixpunkt begleiten auf der Wanderung durch das idyllische Wissbachtal. Diese rund dreistündige Wanderung führt vom beschaulichen Weisstannental zur Wasserfallarena Batöni und wieder zurück. Im imposanten Talkessel, wo sich gleich drei Wasserfälle über Felswände hinabstürzen, fühlt man sich beinahe wie in Island. An Ende des Kantons St.Gallen gibt es Steinböcke unter einem Wasserfall, das das Calfeisental durchzieht.

Im Giessenfall über sieben Brücken hinweg gelangt man am Schilthorn. Es gibt rundwanderungen durch die Toggenburger Naturlandschaft, die auch für Groß und Klein geeignet sind





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