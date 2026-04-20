Walschicksal in der Ostsee: Warum die Rettung von Buckelwal Timmy so schwierig bleibt

Der Buckelwal Timmy sitzt weiterhin in der flachen Ostseebucht bei Poel fest. Trotz Rettungsversuchen zeigt sich das Tier geschwächt und gestresst, während Experten über die Ursachen für das ausbleibende Entkommen rätseln.

Die dramatische Odyssee des Buckelwal s Timmy in der Ostsee nimmt kein Ende. Nachdem das beeindruckende Tier, das inzwischen zu einer traurigen Berühmtheit vor der Insel Poel geworden ist, kurzzeitig Anzeichen einer Besserung zeigte, herrscht nun wieder Ernüchterung. Etwa zwei Stunden nachdem der Wal bei steigendem Wasserstand endlich in Bewegung geraten war und die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die offene See nährte, stoppte das Tier abrupt.

Auf aktuellen Livestreams lässt sich beobachten, wie der etwa 12,35 Meter lange Meeressäuger regungslos in der Nähe von Fahrwassertonnen verharrt. Die begleitenden Boote, die zuvor versucht hatten, den Wal behutsam in die richtige Richtung zu lenken, halten nun respektvollen Abstand, um das ohnehin hochgradig gestresste Tier nicht weiter zu bedrängen. Die Situation stellt die zuständigen Behörden und Naturschützer vor immense Herausforderungen, da die Geografie der Bucht eine große Gefahr darstellt. Experten des Umweltministeriums in Schwerin erläuterten die kritische Lage vor Ort. Die sogenannte Kirchsee, in der sich der Wal aktuell befindet, ist in weiten Teilen extrem flach. Während das Fahrwasser eine Tiefe von etwa zweieinhalb bis drei Metern aufweist, liegen die angrenzenden Bereiche oft nur bei knapp über einem Meter Wassertiefe. Ein Buckelwal dieser Größe läuft bei einem derartigen Wasserstand Gefahr, auf Grund zu laufen. Um in die tiefere Wismarbucht zu gelangen, wo Wassertiefen von über neun Metern herrschen und der Weg in die Freiheit beginnt, muss das Tier einen präzisen Kurs halten. Dass der Wal immer wieder die Richtung wechselt, wird von Fachleuten unterschiedlich interpretiert: Einerseits könnte es an einer massiven Desorientierung liegen, andererseits befürchten Experten, dass das Tier aufgrund der Strapazen der letzten Tage schlichtweg zu geschwächt ist, um den Rückweg aus eigener Kraft zu bewältigen. Die Naturschutzorganisation Greenpeace mahnt unterdessen zur Vorsicht und betont die psychische Belastung für den Wal. Nach Jahren in Freiheit ohne menschlichen Kontakt ist der Buckelwal nun einem konstanten Lärmpegel durch Bootsmotoren und der ständigen Präsenz von Beobachtern ausgesetzt, was laut Greenpeace ein enormes Stresspotenzial birgt. Der Wal, der nun schon seit 20 Tagen in der Wismarbucht feststeckt, hat eine Leidensgeschichte hinter sich: Er wurde bereits mehrfach in Netzen gesichtet und musste durch Einsatzkräfte von Sea Shepherd mühsam befreit werden. Diese wiederholten Zwischenfälle und die ständigen Flachwasserzonen haben das Tier sichtlich gezeichnet. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass sich der Wal bei einer erneuten Flut wieder kräftig genug fühlt, um den Weg in die offene Ostsee zu finden, doch die Ungewissheit bleibt groß, da das Tier offenbar immer wieder an seine körperlichen Grenzen stößt





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