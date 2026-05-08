Walliser Sexclub-Werbung: Slogan als Aufforderung zur Vergewaltigung interpretiert

Ein Sexclub in mehreren Walliser Gemeinden sorgte für Unmut, als sein Werbe-Slogan als «Aufforderung zur Vergewaltigung» interpretiert wurde. Siders und Martigny haben die Plakate entfernt, nachdem das Feministische Kollektiv Beschwerden erhalten hatte.

Der Werbe-Slogan eines Wallis er Sexclub s wurde als «Aufforderung zur Vergewaltigung» angesehen. In einigen Gemeinden wurden die Plakate entfernt. Im Wallis sorgte ein Sexclub mit einem umstrittenen Werbe-Slogan für Aufsehen.

Die Werbung für einen Sexclub in mehreren Walliser Gemeinden sorgte für Unmut. Der Slogan darauf wurde als «Aufforderung zur Vergewaltigung» interpretiert. Siders und Martigny haben reagiert, die Plakate wurden abgehängt. Diese Plakate sorgten im Wallis für Aufsehen.

«Das Verlangen fragt nicht um Erlaubnis», wurde als Aufforderung zur Vergewaltigung interpretiert. - facebook Das Feministische Kollektiv erhielt mehrere Beschwerden und stiess die Debatte an. (Symbolbild) - keystone In mehreren Städten wurden die Plakate entfernt. In Martigny sagt Stadtpräsidentin Coucepin Vouilloz, dass relativ einfach eine Lösung gefunden wurde





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