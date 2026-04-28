Wallis beginnt Wiederaufbau nach Bergsturz in Blatten – Strasse und Seilbahn geplant

Elf Monate nach dem verheerenden Bergsturz im Lötschental starten die Bauarbeiten für eine neue Kantonsstrasse und eine provisorische Seilbahn nach Blatten. Der Kanton Wallis investiert 39 Millionen Franken in das Projekt, um das Tal dauerhaft wieder zugänglich zu machen.

Der Kanton Wallis hat offiziell mit den Bauarbeiten für eine neue Kantonsstrasse und eine provisorische Seilbahn nach Blatten im Lötschental begonnen. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein elf Monate nach dem verheerenden Bergsturz , der die Infrastruktur des Tals schwer beschädigt und die Erreichbarkeit des Dorfes stark eingeschränkt hat.

Die Investitionssumme beläuft sich auf insgesamt 39 Millionen Schweizer Franken, wobei 29,7 Millionen Franken für den Strassenbau und 9,3 Millionen Franken für die Errichtung der Seilbahn vorgesehen sind. Der Spatenstich, der den offiziellen Start der Bauarbeiten symbolisiert, erfolgte in Anwesenheit von Staatsrat Franz Ruppen und Gemeindepräsident Matthias Bellwald in unmittelbarer Nähe der geplanten Trasse. Die neue Kantonsstrasse wird eine Länge von rund 2,8 Kilometern haben und soll eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung nach Blatten gewährleisten.

Die Streckenführung wurde sorgfältig auf Basis der Gefahrenkarte des kantonalen Dienstes für Naturgefahren vom November 2025 festgelegt, um zukünftige Risiken zu minimieren und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Derzeit ist Blatten lediglich über eine Notstrasse erreichbar, die im Winter aufgrund der Schneeverhältnisse nicht befahrbar ist. Dies stellt eine erhebliche Belastung für die Bewohner dar, insbesondere in den kalten Monaten, und beeinträchtigt die wirtschaftliche Entwicklung des Dorfes.

Die provisorische Seilbahn dient als Übergangslösung, um die Versorgung und Mobilität der Bevölkerung auch während der Bauphase der Strasse sicherzustellen. Sie wird eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des täglichen Lebens in Blatten spielen und den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen und Ressourcen ermöglichen.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen, wobei der Kanton Wallis eng mit den lokalen Behörden und Experten zusammenarbeitet, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Die Wiederherstellung der Infrastruktur in Blatten ist von grosser Bedeutung für die gesamte Region, da sie die Lebensqualität der Bewohner verbessert und die wirtschaftliche Entwicklung des Lötschentals fördert.

Der Kanton Wallis hat sich verpflichtet, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Erreichbarkeit des Dorfes langfristig zu gewährleisten. Die Investition in die neue Strasse und die Seilbahn ist ein deutliches Zeichen für das Engagement des Kantons für die Bevölkerung des Lötschentals und seine Bereitschaft, in die Zukunft der Region zu investieren. Die Herausforderungen, die der Bergsturz mit sich gebracht hat, werden als Chance genutzt, um die Infrastruktur zu modernisieren und widerstandsfähiger gegen zukünftige Naturgefahren zu machen.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinde und Bevölkerung ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg des Wiederaufbauprojekts. Die neue Kantonsstrasse wird nicht nur die Erreichbarkeit von Blatten verbessern, sondern auch die gesamte Region stärken und ihre Attraktivität für Touristen und Investoren erhöhen. Die provisorische Seilbahn wird eine wichtige Ergänzung zur Strasse darstellen und eine flexible und umweltfreundliche Alternative für den Transport von Personen und Gütern bieten.

Der Kanton Wallis ist zuversichtlich, dass die Bauarbeiten planmässig verlaufen und Blatten bald wieder vollständig an das Verkehrsnetz angebunden ist. Die Wiederherstellung der Infrastruktur ist ein wichtiger Schritt zur Normalisierung des Lebens in Blatten und zur Sicherung der Zukunft des Dorfes. Die Bevölkerung des Lötschentals hat grossen Mut und Zusammenhalt bewiesen, und der Kanton Wallis ist stolz darauf, sie bei diesem wichtigen Projekt zu unterstützen.

Die Investition in die neue Strasse und die Seilbahn ist ein langfristiges Engagement für die Region und ein Zeichen für die Wertschätzung der Bevölkerung





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