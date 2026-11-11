Waldbrandgefahr in Nidwalden sinkt sofort auf Stufe 1

Die Waldbrandgefahr im Kanton Nidwalden wird wegen Niederschlägen von Stufe 2 auf Stufe 1 herabgestuft. Vorsicht bleibt dennoch geboten.

Die Waldbrandgefahr im Kanton Nidwalden sinkt per sofort von Stufe 2 auf Stufe 1. Diese Herabstufung von der Kategorie mässige auf die Kategorie geringe Gefahr geschieht infolge der jüngsten Niederschläge und der prognostizierten weiteren Regenfälle sowie kühlerer Temperaturen.

Mechanismus der Einstufung und Warnstufe

Die Waldbrandgefahr wird insgesamt in fünf Stufen eingeteilt, die von gering über mässig, erheblich, gross bis hin zu sehr gross reichen. Diese Einstufung beschreibt konkret, wie leicht ein Feuer entstehen kann und mit welcher Geschwindigkeit es sich ausbreiten könnte. Die aktuelle Lage wird als vergleichsweise entspannt beschrieben, was jedoch nicht bedeutet, dass ein Brand vollständig ausgeschlossen ist.

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Die tiefste Gefahrenstufe kennzeichnet eine Situation, in der die Bedingungen für ein schnelles Feuerwachstum weniger ausgeprägt sind. Trotzdem bleibt der vorsichtige Umgang mit Feuer im Wald und im Freien weiterhin von entscheidender Bedeutung. Die Behörde betont, dass sich die Öffentlichkeit nicht auf ältere Meldungen verlassen sollte, da massgebend immer die aktuell geltenden Vorgaben am vorgesehenen Aufenthaltsort sind.

Risiken und richtige Handhabung von offenem Feuer

Experten weisen darauf hin, dass eine geringe Waldbrandgefahr nicht automatisch ein Freigabesignal für fahrlässiges Verhalten darstellt. Wer im Freien grilliert oder ein Feuer entfacht, muss sich vorher unbedingt über die geltenden lokalen Vorgaben informieren. Beachtung finden sollten dabei die Hinweise der Behörden sowie die aktuelle Beschilderung vor Ort.

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Verwenden Sie zum Grillieren ausschliesslich fest eingerichtete Feuerstellen. Es ist strengstens untersagt, ein Feuer direkt auf dem Waldboden zu entfachen. Auch das Wegwerfen von brennenden Zigaretten und Zündhölzern ist nicht gestattet und stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei starkem oder böigem Wind sollte generell auf Feuer im Freien verzichtet werden.

Ein bereits brennendes Feuer muss laufend beobachtet werden. Wenn Funken vom Wind davongetragen werden, muss sofort reagiert und das Feuer gelöscht werden. Der Forstdienst oder die örtliche Feuerwehr stehen für Auskünfte bei Unklarheiten zur Verfügung. Die Sicherheit der Bevölkerung und der Wälder hängt von der korrekten Anwendung dieser Regeln ab.

Löschen, Überwachen und Notfallprotokolle

Bevor eine Feuerstelle verlassen wird, muss diese erst vollständig gelöscht sein. Planen Sie das Löschen von Anfang an ein. Wer nicht sicherstellen kann, dass das Feuer vollständig gelöscht werden kann, sollte es gar nicht erst anzünden. Während der Feuerstelle brennt, muss sie beaufsichtigt bleiben.

Kontrollieren Sie vor dem Weggehen die gesamte Feuerstelle und deren unmittelbare Umgebung. Auch verbleibende Glut muss vollständig gelöscht sein. Das Ende der sichtbaren Flammen allein ist kein ausreichender Grund, die Feuerstelle zu verlassen. Lassen Sie Feuer nie unbeaufsichtigt und löschen Sie die Glut vollständig, bevor Sie eine Feuerstelle verlassen.

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Im Fall eines Waldbrands ist unverzüglich die Feuerwehrnotrufnummer 118 zu wählen. Dabei sollte die meldepflichtige Person sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen. Die schnelle Reaktion und die korrekte Anwendung der Löschmethoden sind entscheidend, um weitere Schäden an der Natur und am Eigentum zu verhindern.