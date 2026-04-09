Waldbrand in Brusio: Löscharbeiten gehen weiter, Ursache geklärt – Lage bleibt kritisch

Am Hang bei Brusio (GR) kämpfen Zivile und Armee weiterhin gegen die Flammen. Die Brandursache ist durch verbranntes Schnittmaterial geklärt. Die Lage bleibt kritisch, und die Löscharbeiten gehen weiter. Informationen zur Brandbekämpfung, Ursachen und Auswirkungen.

Zivile und Armee versuchen weiterhin, die Flammen am Hang nahe Brusio (GR) nachhaltig zu löschen. Neue Informationen über die Brandursache sind ebenfalls bekannt geworden. Noch immer sind vereinzelte Rauchsäulen am Hang in Brusio (GR) zu sehen, wo der Wald seit Dienstagnachmittag brennt. Markus Walser, Sprecher der Bündner Kantonspolizei, gibt sich vorsichtig optimistisch und bewertet die Löscharbeiten vom Mittwoch als erfolgreich, da sich das Feuer zumindest nicht weiter ausbreitet.

Betroffen sind zwei Quadratkilometer Waldfläche, jedoch sind kaum Flammen sichtbar, da das Gelände ausreichend benetzt wurde. Mithilfe einer Drohne und Wärmebildkamera werden die Glutnester identifiziert und gezielt bekämpft. Aktuell sind drei zivile Helikopter und zwei Super Puma der Schweizer Armee im ununterbrochenen Einsatz über dem Waldstück. Ein gutes Dutzend Feuerwehrleute unterstützen die Piloten beim Wassertransport. Parallel dazu laufen Vorbereitungen für die Nachlöscharbeiten, die aufgrund der Gefahren durch den steilen und steinigen Hang nur von spezialisierten Feuerwehrleuten durchgeführt werden können, welche mit der Umgebung vertraut sind und Sicherheitsvorkehrungen, wie Abseilen, beherrschen. Sie müssen die Glutnester begutachten und gegebenenfalls gefährliche Bäume fällen und entfernen. Der Einsatz dauert an, und die Kontrolle über das Feuer ist noch nicht erreicht. Derzeit besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, und kleinere Steinschläge am Hang sind kein Grund zur Besorgnis. Die Rhätische Bahnlinie bleibt gesperrt, und die Stromversorgung von Viano wird weiterhin durch einen Generator sichergestellt. Am Donnerstag ist eine Überprüfung und Instandsetzung des Netzes geplant, um die Situation zu normalisieren. \Die Brandursache wurde durch verbranntes Schnittmaterial ausgelöst, das von einer Baustelle stammte. Laut dem Bündner Amt für Natur und Umwelt handelt es sich um naturbelassenes Schnittmaterial aus der Waldrandpflege und der Entbuschung von Flächen. Eine regionale Transport- und Entsorgungsfirma hatte dafür Ende März eine Bewilligung erhalten. Solche Bewilligungen werden in der Regel nur in Ausnahmefällen erteilt, wenn keine verhältnismässigen Alternativen wie Kompostierung, Deponierung oder Abtransport des Materials bestehen. In Brusio war ein Abtransport des Materials maschinell nicht möglich, da kein Zugang über den Bahndamm der Berninabahn bestand, und eine Belassung des Materials vor Ort war ebenfalls nicht praktikabel. Die Verbrennung vor Ort wurde somit genehmigt. Die Bewilligung ist bis Ende Dezember gültig und beinhaltet Auflagen wie das Verbot der Verbrennung bei Wind oder bei Vorliegen von Feuerverboten. Zum Zeitpunkt des Waldbrandes gab es im Puschlav kein allgemeines Feuerverbot, da die Trockenheit nur als «erheblich» eingestuft wurde. Die zuständige Transportfirma hat sich bisher nicht zu Anfragen geäußert. \Die Situation im Puschlav bleibt weiterhin kritisch, und die Lage ist noch nicht unter Kontrolle. Der Brand ereignete sich nach Osterbränden. Weitere Nachrichten berichten über die erhöhte Waldbrandgefahr im Aargau, Rekordhitze und Waldbrände in Europa, insbesondere in Südeuropa. Spanien, Portugal, Italien, Frankreich und Griechenland sind von einer extremen Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad betroffen, während die Behörden Notmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergreifen. Es gibt keine aktuellen Kommentare zu diesem Artikel





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