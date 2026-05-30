Wal-Kadaver vor Dänemark obduziert: Todesursache soll Aufschluss über Rettungsversuch geben

Nach tagelangem Treiben vor der Insel Poel wurde ein toter Wal in Dänemark an Land gezogen. Die Obduktion soll die Todesursache klären, während Experten die gescheiterte Rettungsaktion kritisieren.

Am Donnerstagmittag wurde der seit Wochen vor Dänemark treibende Wal-Kadaver an Land gezogen. Die zweistündige Aktion verlief nach Angaben von Morten Abildstrom vom dänischen Amt für Naturverwaltung planmäßig.

Nun werden Tierärzte und Experten den Kadaver obduzieren, um die Todesursache zu ermitteln. Die Obduktion soll am Nachmittag beginnen und etwa sechs Stunden dauern. Die dänische Umweltbehörde hat Einheimische und Badegäste aufgefordert, sich dem Wal nicht zu nähern, da Ansteckungsgefahr besteht. Mit Flatterband wurde eine Absperrung um das verwesende Tier errichtet, das inzwischen einen starken Verwesungsgeruch verströmt.

Der Kadaver trieb mehr als zwei Wochen vor der Urlaubsinsel Poel in der Ostsee. Bereits zuvor hatte der lebende Wal immer wieder Flachwasser aufgesucht und war mehrfach weitergezogen, wenn sich Menschen näherten.

Schließlich lag er vor Poel in Mecklenburg-Vorpommern. Trotz der Empfehlung deutscher Fachleute und Institutionen duldete das Landesumweltministerium, dass eine private Initiative das Tier abtransportierte und in der Nordsee freisetzte. Der Versuch, den von Fäulnisgasen aufgeblähten Kadaver in tieferes Wasser zu ziehen, scheiterte jedoch. Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen, der seit 25 Jahren Wal-Obduktionen in Dänemark begleitet, kritisierte die Rettungsaktion scharf.

Er geht davon aus, dass das Tier von Anfang an keine Überlebenschance hatte. Es war offensichtlich krank und entkräftet, und man hätte es in Ruhe lassen sollen. Stattdessen wurde es tagelang in einer Metallkiste über das Meer geschleppt, den Wellen und dem Lärm der Motoren ausgesetzt und dann ins Meer gekippt. Das muss für das Tier enormen Stress und Angst bedeutet haben.

Madsen bezeichnete die Aktion als reine Tierquälerei. Die Obduktion soll nun klären, ob der Wal eine natürliche Todesursache hatte oder ob die Rettungsaktion zu seinem Tod beigetragen hat. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet, da sie auch Aufschluss darüber geben könnten, ob künftige Rettungsversuche anders gestaltet werden müssen





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