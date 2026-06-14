Wahl des Glarner Landrats: Kandidaten, System und politische Ausgangslage

Die anstehende Landratswahl im Kanton Glarus am 14. Juni bringt eine große Anzahl an Kandidierenden und ein Proporzsystem mit sich. Die SVP muss die meisten Sitze verteidigen, während der Landrat als Aufsichtsorgan ohne eigene Gesetzgebungskompetenz agiert. Ein Überblick über Wahlmodalitäten, Sitzverteilung und institutionelle Rolle.

Im Schweiz er Kanton Glarus steht am 14. Juni die Wahl des Landrats an, des kantonalen Parlaments. In den drei Wahlkreisen Glarus Nord, Glarus und Glarus Süd bewerben sich zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten um die insgesamt 60 Sitze.

In Glarus Nord sind es 187 Personen auf acht Listen für 28 Sitze, in Glarus 113 Kandidierende für 18 Sitze und in Glarus Süd 96 Bewerber für 14 Sitze. Das Wahlsystem ist ein Proporzsystem, bei dem die Sitze proportional zum Stimmenanteil vergeben werden. Wahlberechtigt sind alle in Glarus wohnhaften Schweizer Staatsangehörigen ab 16 Jahren. Die Wählenden können entweder eine vorgedruckte Liste nutzen oder eine leere Liste ausfüllen.

Bei einer vorgedruckten Liste sind bis zu zwei Änderungen möglich, wobei jeder Name maximal doppelt vorkommen darf. Zudem darf die Anzahl der vergebenen Stimmen die Anzahl der zu vergebenden Sitze im Wahlkreis nicht überschreiten. Die Schweizerische Volkspartei (SVP) muss mit der Verteidigung von 18 Sitzen die meisten ihrer bisherigen Mandate sichern. Die Mitte hält zwölf, die Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) elf Sitze.

Die linke Seite ist mit acht Sitzen der Sozialdemokratischen Partei (SP) und sechs Sitzen der Grünen vertreten, während die Grünliberale Partei (GLP) über fünf Sitze verfügt. Der Landrat fungiert als oberste Aufsichtsbehörde gegenüber der Regierung, der Verwaltung und den Gerichten. Er bereitet die Verfassungs- und Gesetzgebung sowie weitere Beschlüsse der Landsgemeinde vor.

Im Gegensatz zu anderen kantonalen Parlamenten besitzt der Landrat jedoch keine eigenständige Gesetzgebungskompetenz; diese liegt bei der Landsgemeinde, die jährlich am ersten Sonntag im Mai als oberstes Organ des Kantons tagt. Die bevorstehende Wahl ist ein zentraler demokratischer Prozess, der die zukünftige politische Ausrichtung Glarus' mitbestimmen wird





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