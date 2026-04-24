Waffenruhe zwischen Libanon und Israel um drei Wochen verlängert – Trump plant Gipfeltreffen

Die Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel wurde auf Initiative von US-Präsident Donald Trump um drei Wochen verlängert. Trump kündigte an, die Regierungschefs beider Länder im Weissen Haus empfangen zu wollen. Die Verlängerung soll Verhandlungen ermöglichen, während die USA vermitteln. Die Situation bleibt angespannt, mit gegenseitigen Vorwürfen von Verstößen gegen die Waffenruhe und anhaltenden Forderungen nach einem vollständigen Abzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon.

Die Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel wurde um drei Wochen verlängert, eine Entscheidung, die von US-Präsident Donald Trump nach Treffen mit hochrangigen Vertretern beider Länder im Weissen Haus bekannt gegeben wurde.

Trump bezeichnete das Treffen als historisch und kündigte an, die Regierungschefs des Libanon und Israels in den kommenden Wochen persönlich im Weissen Haus empfangen zu wollen. Die Verlängerung der Waffenruhe, die über seinen Social-Media-Kanal Truth Social kommuniziert wurde, soll eine Phase der Verhandlungen ermöglichen, in der die USA vermitteln wollen. Die Hisbollah feierte die Verlängerung der Waffenruhe im Libanon mit Flaggen, was die komplexe politische Landschaft und die anhaltende Präsenz der Organisation in der Region unterstreicht.

Trump betonte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, die Finanzierung der Hisbollah durch den Iran zu unterbinden, und deutete an, dass dies ein zentraler Punkt zukünftiger Gespräche sein werde. Die aktuelle Waffenruhe-Vereinbarung sieht vor, dass Israel von offensiven Operationen gegen Ziele im Libanon absehen soll, sich aber das Recht vorbehält, sich gegen unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe zu verteidigen. Beide Seiten werfen sich bereits Verstösse gegen die Vereinbarung vor, was die Fragilität des Friedensprozesses verdeutlicht.

Der Libanon fordert einen vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon, die seit anderthalb Jahren dort stationiert sind, ohne dass ein rascher Rückzug in Sicht ist. Der libanesische Außenminister Salam betonte gegenüber der Washington Post, dass sein Land kein Abkommen unterzeichnen werde, das keinen vollständigen Rückzug der israelischen Truppen vorsieht, und dass eine Pufferzone, die die Rückkehr der Bewohner in ihre Häuser im Süden verhindern würde, inakzeptabel sei.

Israel hingegen plant, ein etwa zehn Kilometer breites Gebiet entlang der Grenze vom Mittelmeer bis zur syrischen Grenze zu sichern, was von Kritikern als illegale Besatzung und mögliche Kriegsverbrechen gewertet wird. Das Land hat angekündigt, grenznahe Dörfer zu zerstören, um zu verhindern, dass sie von militanten Gruppen genutzt werden. Trump hatte bereits in der Vergangenheit eine Waffenruhe kurz vor ihrem Ablauf einseitig verlängert, in der Hoffnung, dass die iranische Führung mit einem geeinten Vorschlag an den Verhandlungstisch kommt.

Die Situation im Libanon und Israel ist von einer langen Geschichte von Konflikten und Misstrauen geprägt. Der Libanon befindet sich in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise, die durch die anhaltende Instabilität in der Region verschärft wird. Israel sieht sich weiterhin durch die Hisbollah und andere militante Gruppen bedroht, die von Iran unterstützt werden.

Die jüngsten Ereignisse, wie die massiven Luftangriffe Israels auf den Libanon im Jahr 2006, die mehr als 2000 Menschen das Leben kosteten und etwa 1,2 Millionen Menschen vertrieben, haben die Spannungen weiter erhöht. Die US-Bemühungen um eine diplomatische Lösung sind von entscheidender Bedeutung, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern.

Die Gespräche im US-Außenministerium, an denen hochrangige Vertreter beider Länder teilnahmen, stellen einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar, auch wenn ein umfassendes Friedensabkommen derzeit noch in weiter Ferne liegt. Die Herausforderungen sind enorm, und die Zukunft der Region hängt von der Bereitschaft aller Beteiligten ab, Kompromisse einzugehen und eine friedliche Lösung zu suchen. Die Verlängerung der Waffenruhe bietet eine kurze Atempause, die genutzt werden muss, um den Dialog fortzusetzen und die Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden zu schaffen.

Die internationale Gemeinschaft muss weiterhin ihren Beitrag leisten, um die Bemühungen um eine friedliche Lösung zu unterstützen und die humanitäre Situation in der Region zu verbessern





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