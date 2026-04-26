Waffenentzug nach häuslicher Gewalt: Aargauer Mann wehrt sich – Beschwerde abgewiesen

Ein Mann aus dem Kanton Aargau hat seine Waffen verloren, nachdem er sich selbst wegen Gewalt gegen seine Ehefrau angezeigt hat. Trotz fehlender neuerlicher Vorfälle bestätigte der Regierungsrat den Waffenentzug.

Ein Mann aus dem Kanton Aargau sieht sich mit erheblichen Konsequenzen konfrontiert, nachdem ein Streit mit seiner Ehefrau eskaliert ist. Der Vorfall, der im Mai 2022 begann, nahm eine dramatische Wendung, als der Mann sich in stark betrunkenem Zustand selbst bei der Polizei anzeigte und zugab, seine Frau geschlagen zu haben.

Die Ermittlungen ergaben, dass es in der Vergangenheit bereits zu wiederholten handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen war, bei denen die Ehefrau Verletzungen erlitten hatte, darunter eine Lippenverletzung, ein geschwollenes Gesicht und einen Bluterguss am Oberarm. Der Mann selbst gab an, unter psychischen Problemen, depressiven Phasen und einem täglichen Alkoholkonsum seit seinem 16. Lebensjahr zu leiden. Er schilderte zudem, dass er in schwierigen Zeiten bereits Gedanken an Selbstmord und den Einsatz seiner Waffen gegen sich selbst gehabt habe.

Er beschrieb das Verhalten seiner Frau als "Psychoterror", der ihn unter Druck setze und ihn teilweise einsperre. Trotz seiner Aussagen, sich stabil zu fühlen und eine abgeschlossene psychologische Behandlung hinter sich zu haben, sowie der Aussage, dass seit dem Vorfall keine weiteren Eskalationen stattgefunden hätten und er aktuell keinen problematischen Alkoholkonsum habe, beurteilen die Behörden die Situation anders.

Sie sehen weiterhin eine mögliche Gefährdung sowohl für den Mann selbst als auch für Dritte, basierend auf seinen früheren Aussagen, Hinweisen auf eine Depression, dem Alkoholkonsum und der dokumentierten Gewalt in der Ehe. Aufgrund dieser Bedenken entzog die Kantonspolizei Aargau dem Mann im Mai 2024 vorläufig die Waffenfähigkeit und beschlagnahmte 15 Waffen sowie Munition. Ihm wurde zudem untersagt, neue Waffen zu erwerben oder für Dritte aufzubewahren. Diese Massnahmen wurden als präventiv ergriffen, um mögliche Gefahren frühzeitig zu verhindern.

Der Mann legte jedoch Beschwerde gegen diese Verfügung ein, argumentierte, die Massnahmen seien unverhältnismässig und verwies auf die zwei Jahre ohne weitere Zwischenfälle seit dem Vorfall. Der Regierungsrat des Kantons Aargau wies die Beschwerde jedoch ab und bestätigte die Entscheidung der Kantonspolizei. Die Behörden begründeten ihre Entscheidung mit den anhaltenden Hinweisen auf psychische Belastungen, Alkoholkonsum und Gewaltverhalten, sowie dem potenziellen Konfliktpotenzial in der aktuellen Wohnsituation mit seiner Ehefrau.

Der Mann hat jedoch weiterhin die Möglichkeit, seine Waffenfähigkeit durch ein forensisch-psychiatrisches Gutachten nachzuweisen, dessen Ergebnisse über die definitive Beurteilung seiner Situation entscheiden werden. Dieses Gutachten soll klären, ob eine psychische Erkrankung oder ein problematischer Umgang mit Suchtmitteln vorliegt und wie hoch das Risiko für Gewalt oder Selbstgefährdung ist.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf das Thema häusliche Gewalt im Kanton Aargau, wo es seit Anfang 2025 bereits zwei Femizide und einen versuchten Femizid gegeben hat, obwohl der Kanton im Umgang mit häuslicher Gewalt als fortschrittlich gilt. Die Diskussion über Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten in der Unterstützung von Betroffenen und der Verfolgung von Tätern hat daher an Bedeutung gewonnen.

Bisher lag die Zuständigkeit für diese Bereiche bei den Kantonen, doch es gibt Bestrebungen, dies zu ändern und bundesweit einheitliche Standards zu schaffen. Der vorliegende Fall unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden und präventiven Herangehensweise an das Thema häusliche Gewalt, die sowohl die Sicherheit der Betroffenen als auch die psychische Gesundheit der Täter berücksichtigt.

Die Beschlagnahme der Waffen des Mannes stellt einen Versuch dar, eine potenzielle Eskalation zu verhindern, während gleichzeitig die Möglichkeit einer Rehabilitation und der Wiedererlangung der Waffenfähigkeit offen gehalten wird, sofern ein positives Gutachten vorliegt. Die Situation verdeutlicht die komplexen Herausforderungen, die mit der Abwägung von individuellen Rechten und dem Schutz der Allgemeinheit verbunden sind





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