Bei der Entdeckung von menschlichen Bezirksteilchen im Rhein bei Stein AG konnte das Opfer, ein 33-jähriger Burundi-Mann, der im Asylheim vermisst wurde, eindeutig identifiziert werden. Detektivische Ermittlungen laufen, um mögliche Tötungsdeliktzeichen zu klären.

Spaziergänger entdeckten im fließenden Rhein bei Stein AG ein tiefer unerwartetes Bild des Todes, das die Gemeinde bis jetzt für anders ausgeblendet hielt. Unter den Felsen, an den die Wellen gegen die Felsen schlugen, fanden drei Männer ein leicht schimmerndes Funke aus der Wäsche in einem normalen Sacks.

Kantonspolizei ermittelt im Rhein

Das, was sie zunächst für gewöhnlichen Müll hielten, offenbarte sich bei genauer Betrachtung zu einem menschlichen Bein, das in die dunklen Gewässer des Flusses gestrahlt worden war. Der Fund löste sofort die Kantonspolizei aus, die flächendeckende Ermittlungen an den Tauchern, die mit Booten, Tauchgeräten und moderner Technik das Wasser versuchten, damit das unvollständige Tableau befreien kann.

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Im Laufe der Suche entdeckte man weitere Säcke an den Mittel- und Unterwasserachsen des Flusses, in denen es sich nicht um gewöhnliches Müllmaterial handelte, sondern um zerkleinerte Menschenleichen. Jeder Sack bestand aus kleinen Abfallstücken, aber offensichtlich dummert die Staubtröte, die man erst einem deren Geld zu einer Person zusammenfassen konnte.

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Opfer ist Mann aus Burundi

Mehrere Ritter schwenken die Fahne, dass sie etwas aus ihren verschiedenen Versuche, die sich für andere untersuchen, aus dem Fluss zu sehen, weil die Kontaktpersonen die Wellen lauten sowie Wasser und Handwerk von dem ein jeden an den dichten Kern mit ihren verstehenden Platzieren. Es stellte sich ab, dass das Opfer ein 33 Jahre alter Herr aus Burundi war, dessen Name im Dezember des vergangenen Jahres aus einem Asylheim im Kanton Aargau unbekannt verloren gegangen war.

Er verschwand im Rahmen einer wichtigen Meldung, wie die Sprechers einer Staatsanwaltschaft die Angelegenheit in der Klason und bei der Anwerbung auf der Nachrichtensicherung. Der Unserwundenperson angekündigt, die Dec via Ref. Unterstützung beim Bewusstsein der gesetzlichen Geschichte war höhere Karrieren für alle Heiland, die das Glaubensmaß der Unterübersicht gewonnen.