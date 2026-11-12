VW begrenzt Batterieladung auf 80 Prozent bei ID-Modellen und Cupra Born

Volkswagen und Cupra drosseln per Softwareupdate den Ladevorgang auf 80 Prozent, um Brandgefahr durch defekte Hochvoltbatterien zu minimieren.

Der Volkswagen -Konzern hat eine ungewöhnliche Sicherheitsmaßnahme ergriffen, um Kunden vor potenziellen Brandgefahren zu schützen. Per Fernzugriff limitiert der Automobilhersteller den maximalen Ladestand der Hochvoltbatterien in betroffenen Fahrzeugen auf 80 Prozent. Diese digitale Vorsichtsmaßnahme greift bei Modellen wie dem ID.3, ID.4, ID.7 und ID.Buzz sowie beim Cupra Born aus Produktionszeiträumen zwischen 2023 und 2025. Hintergrund sind Meldungen über möglicherweise fehlerhafte Batteriezellen, die im Extremfall überhitzen und Brände auslösen könnten.

VW drosselt Ladung zur Prävention von Brandrisiken

Diese neue Kategorie von Rückrufen stellt die Hersteller vor besondere technische Herausforderungen, da Fehler oft unsichtbar bleiben. Im März hatten Volkswagen und Cupra bereits weltweit mehr als 90.000 Fahrzeuge wegen ähnlicher Batterieprobleme zurückgerufen. Auch damals ging es um Module, die sich überhitzen konnten. Ob das aktuelle Problem identisch mit dem früheren Fall ist, bleibt derzeit unklar. Dennoch zeigt die Limitierung auf 80 Prozent, wie proaktiv der Konzern auf potenzielle thermische Probleme reagiert, um Schäden an den Zellen zu minimieren.

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Separatoren und Fertigungsfehler verursachen Kurzschlüsse

Die Ursache für diese Sicherheitslücken liegt oft in winzigen Komponenten, die für das bloße Auge kaum erkennbar sind. Eine Hochvoltbatterie besteht aus vielen Einzelzellen, die durch eine hauchdünne, elektrisch isolierende Schicht, den sogenannten Separator, voneinander getrennt sind. Dieser Separator lässt Lithium-Ionen passieren, verhindert aber den direkten elektrischen Kontakt der Elektroden. Ist er beschädigt, falsch positioniert oder durch Fertigungsfehler beeinträchtigt, kann ein interner Kurzschluss entstehen. Selbst kleinste metallische Fremdpartikel im Inneren können das elektrochemische System stören.

GM, Stellantis und Ford kämpfen mit ähnlichen Batterie-Problemen

Volksswagen ist bei diesen Problemen nicht allein. Der US-Konzern General Motors rief 2021 weltweit rund 140.000 Chevrolet Bolt zurück, nachdem Fertigungsfehler zu Batteriebränden führten. Die Kosten beliefen sich auf Milliardenbeträge, da Batteriemodule ausgetauscht werden mussten. Auch Stellantis beorderte Ende 2025 in den USA mehr als 300.000 Jeep Wrangler und Grand Cherokee in die Werkstätten. Bei Ford mussten im Frühjahr rund 242.000 Plug-in-Hybride des Typs Kuga wegen interner Kurzschlüsse repariert werden. Oftmals erhalten Besitzer den Rat, Fahrzeuge nicht zu laden und im Freien abzustellen.

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Thermal Runaway und Herausforderungen bei der Diagnose

Im ungünstigsten Fall erhitzt sich eine Zelle unkontrolliert, ein Vorgang, den Fachleute als "Thermal Runaway" bezeichnen. Die entstehende Wärme versetzt benachbarte Zellen in einen kritischen Zustand, was zu einer Kettenreaktion und oft zum kompletten Brand des Energiespeichers führt. Tückisch ist, dass Fehler nicht sofort auffallen. Eine betroffene Zelle kann über längere Zeit unauffällig funktionieren, bis Ladezyklen, Temperaturschwankungen oder Alterungsprozesse das Sicherheitsproblem manifestieren. Dies erschwert die genaue Eingrenzung der betroffenen Fahrzeuge erheblich.

Software-Updates und Batteriemanagementsystem als Lösung

Im Gegensatz zu mechanischen Fehlern spielt bei Hochvoltbatterien die Software eine entscheidende Rolle. Das Batteriemanagementsystem überwacht Spannungen und Temperaturen kontinuierlich. Mit speziellen Diagnoseprogrammen lassen sich Auffälligkeiten erkennen, die auf geschädigte oder ungewöhnlich alternde Zellen hinweisen. Manchmal genügt es, die Überwachung durch ein Softwareupdate zu verbessern, um den Betrieb der Batterie sicherer zu machen. Allerdings ist es nicht immer möglich, das Risiko zuverlässig auf einzelne Autos zu begrenzen, da tausende Fahrzeuge von derselben Produktionscharge betroffen sein könnten.