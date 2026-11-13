Vvardis-Aktie bricht an der Wall Street ein: Börsenwert sinkt auf drei Milliarden Dollar

Das Schweizer Zahnstart-up Vvardis der Schwestern Abivardi geht an die Börse. Die Aktie fällt sofort, da Verluste und regulatorische Risiken Anleger skeptisch stimmen.

Das Schweizer Unternehmen Vvardis hat am Freitag an der New Yorker Börse seinen Börsengang gestartet und dabei deutliche Kursverluste verzeichnen müssen. Die Gründerinnen Haley und Goly Abivardi, die zuvor bereits mit ihrer Zahnarztkette Swiss Smile bekannt wurden, hatten sich erhofft, einen Börsenwert von über vier Milliarden Dollar zu erreichen. Stattdessen bewegte sich das Unternehmen mit seinen 150 Mitarbeitenden rechnerisch auf einem Wert von knapp drei Milliarden Dollar.

Unmittelbare Kurseinbrüche nach Handelsstart

Der Börsenstart verlief für die Gründerinnen und Investorinnen enttäuschend, da der Aktienkurs von Vvardis unmittelbar nach Beginn des Handels vorübergehend um mehr als 20 Prozent einbrach. Bis zum Abschluss des Handelstages stabilisierte sich die Situation nur teilweise, wobei ein Minus von acht Prozent im Vergleich zum offiziellen Ausgabepreis verbleib. Der Ausgabepreis der Aktie selbst war bereits vorher mit 18 Dollar niedriger angesetzt worden als die ursprünglich geplante Spanne von 21 bis 24 Dollar.

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Der Markteinstieg gestaltete sich zudem schwierig, da es rund drei Stunden dauerte, bis mit 14 Dollar ein erster fester Kurs zustande kam. Durch den Börsengang generiert das in Zug ansässige Unternehmen nun Einnahmen von 175 Millionen Dollar. Dieses Ergebnis liegt deutlich unter den ursprünglich erwarteten Erträgen von bis zu 229 Millionen Dollar, was die Zurückhaltung der Anleger an der Wall Street widerspiegelt.

Fridriches Ziel: Technologische Revolution in der Zahnheilkunde

Trotz der finanziellen Rückschläge vertritt das Unternehmen weiterhin ehrgeizige Pläne, um laut den Unterlagen der Schwestern eine jahrzehntelange Phase technologischer Stagnation auf dem globalen Dentalmarkt zu beenden. Bislang werde Karies beim Zahnarzt nach einem feststehenden Muster behandelt: Man warte ab, bis sich die Löcher vergrößern, um sie anschließend mit einer Spritze und einem Bohrer zu entfernen.

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Vvardis möchte diesen etablierten Standard durchbrochen und stattdessen Karies bereits im Frühstadium bekämpfen. Das wichtigste Produkt der Firma ist ein spezielles Gel, das auf eine sanfte Behandlung ohne Bohrer abzielt. Dieses Gel dringt in beginnende Kariesläsionen ein und ermöglicht es den Mineralien aus dem Speichel, den Zahnschmelz von innen wieder aufzubauen. Ziel dieser Methode ist es, die natürliche Zahnsubstanz zu erhalten, anstatt sie mechanisch zu entfernen.

Die Firma Vvardis wurde von den Abivardi-Schwestern vor sechs Jahren gegründet und sieht allein im US-amerikanischen Markt ein enormes Potenzial von 13 Milliarden Dollar. Rund 95 Prozent des Umsatzes macht das Unternehmen derzeit auf diesem Markt, was die starke Fokussierung auf den nordamerikanischen Raum verdeutlicht. Das geplante Kapital soll nun in die weitere Expansion des Geschäftsmodells investiert werden.

Regulatorische Risiken und hohe operative Verluste

Die Skepsis der Anleger an der Börse lässt sich auch auf erhebliche Risiken zurückführen, die in den Börsenunterlagen offen dargelegt werden. Ein zentrales Problem ist die starke Abhängigkeit von einem einzigen Vertriebspartner: Vvardis arbeitet in den USA fast ausschließlich mit Henry Schein zusammen, dem größten US-Anbieter von Produkten für Zahnärztinnen und Ärzte. Diese Konzentration birgt erhebliche geschäftliche Risiken für das Start-up.

Zudem befindet sich das wichtigste Produkt Curodont in den USA als rezeptfreies Arzneimittel. Das hat zur Folge, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA bisher weder die Sicherheit noch die Wirksamkeit dieses Produktes geprüft hat. Diese regulatorische Grauzone mag Anleger abgeschreckt haben, die mehr Sicherheit bei der Produktzulassung erwartet hätten.

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Finanziell ist das Unternehmen noch nicht am Markt angekommen. Die Börsenunterlagen zeigen, dass Vvardis bisher noch nicht profitabel ist. Im vergangenen Jahr resultierte ein Verlust von 56,4 Millionen Dollar bei einem Umsatz von lediglich 30 Millionen Dollar. Zwar wächst das Unternehmen schnell, hat die Gewinnschwelle aber noch nicht erreicht, was die Bewertung durch den Kapitalmarkt maßgeblich beeinflusst hat.