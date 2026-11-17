Die NASA-Sonde Voyager 1 feiert fast 50 Jahre im All. Von der Erforschung der Gasriesen bis zum interstellaren Raum: Ein Rückblick auf die technischen Leistungen und die bevorstehende Abschaltung.

Die NASA-Sonde Voyager 1, die im Jahr 1977 auf ihre Reise in den tiefen Weltraum geschickt wurde, hat nun fast fünf Jahrzehnte hinter sich. Diese Mission, die ursprünglich der Erforschung der Gasriesen Jupiter und Saturn dienen sollte, hat sich zu einem symbolischen Zeugnis menschlicher Ingenieurskunst entwickelt. Der Physiker Peter Wurz, der die Abteilung für Weltraumforschung und Planetologie an der Universität Bern leitete, würdigt die Leistung. Er betont, dass es fast 50 Jahre gedauert habe, bis die Sonde ihr entferntes Ziel erreichte. Für ihn ist es eine aussergewöhnliche technische Leistung, die mit jedem Tag, den sie im All verbringt, neues Terrain betritt.

Fotografische Meilensteine bei Jupiter und Saturn

Die primäre Aufgabe der Voyager-Mission bestand in der detaillierten Untersuchung der beiden äusserten Gasplaneten unseres Sonnensystems. Im Jahr 1979 lieferte die Sonde die ersten präzisen Bilder von Jupiter. Diese Aufnahmen markierten einen Wendepunkt in der planetologischen Forschung, da sie Einblicke in die Struktur dieses Gasriesen ermöglichten. Knapp zwei Jahre später erreichte Voyager 1 den Saturn und eröffnete neue Perspektiven auf dessen komplexes System aus Monden und Ringen.

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Peter Wurz erklärt, dass Voyager 1 zum ersten Mal schöne Nahaufnahmen mit hohen Details von Jupiter, Saturn und deren Monden lieferte. Diese visuellen Daten haben die Wissenschaft in der Planetologie, insbesondere im Verständnis der Entstehung von Monden und Planeten, erheblich vorangebracht. Die hohe Auflösung dieser historischen Aufnahmen erlaubt es Forschern bis heute, die Dynamik dieser ferneren Himmelskörper zu analysieren und die Theorien zur Bildung des frühen Sonnensystems zu überprüfen.

Der Pale Blue Dot und der Eintritt in den interstellaren Raum

Nach dem Abschluss der eigentlichen Mission und der Passage am Saturn erhielt Voyager 1 eine neue Aufgabe: die Erforschung des interstellaren Raums. Ein ikonisches Moment ereignete sich 1990, als die Missionsleitung der Sonde befahl, ihre Kamera ein letztes Mal auf die Erde zu richten. Das daraus resultierende Bild, bekannt als "The Pale Blue Dot", zeigt unseren Planeten aus der grössten Entfernung, die jemals für ein Foto eines lebenden Menschen aufgenommen wurde. Auf diesem Bild ist die Erde nur noch als ein winziger, kaum wahrnehmbarer blauer Punkt zu erkennen, eingebettet in einen Sonnenstrahl.

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Im Jahr 2012 durchquerte Voyager 1 die Heliopause. Dieser Schritt markierte den offiziellen Eintritt in den interstellaren Raum, die Region zwischen den Sternen, die nicht mehr vom Sonnenwind dominiert wird. Die Messdaten, die die Sonde seit diesem Ereignis sendet, sind wissenschaftlich von grosser Bedeutung. Sie liefern detaillierte Informationen über die Grenze des Einflussbereichs unserer Sonne und helfen Astrophysikern, die physikalischen Bedingungen in der Galaxie ausserhalb unseres Heliosphären-Schilds zu verstehen.

Die Goldene Schallplatte und technische Grenzen

Falls Voyager 1 eines Tages im Weiten des Alls auf potenziell anderes Leben treffen sollte, trägt sie eine wichtige Botschaft mit sich: die "Golden Record". Bei diesem Objekt handelt es sich um eine kupferne Datenplatte, die mit Bild- und Audioinformationen bestückt ist. Die Aufnahme enthält Fotos von Menschen und unserer natürlichen Umwelt, Aufnahmen gesprochener Grussbotschaften in 55 verschiedenen Sprachen sowie eine Auswahl an Musikstücken, die die kulturelle Vielfalt der Menschheit widerspiegeln.

Sascha Quanz, Direktor der "Life Space Mission" an der ETH Zürich, erläutert die Intention hinter dieser Zeitkapsel. Man habe sich gefragt, welche Informationen der Menschheit man gerne mitgeben würde, damit potenzielle andere Zivilisationen dort draussen etwas über uns lernen können. Diese Entscheidung spiegelt den optimistischen und wissenschaftlichen Geist wider, der die frühe Raumfahrt prägte. Die Platte dient als zeitloser Bote menschlicher Kultur, der möglicherweise Milliarden von Jahren durch die Galaxie reist.

Abschaltung in den 2030er Jahren und ewige Reise

Dass wir heute noch Kontakt mit der Voyager-Sonde haben, wird von Experten als technisches Wunder bezeichnet. Sascha Quanz weist darauf hin, dass die Rechenleistung dieser Sonde geringer ist als die eines typischen Autoschlüssels heute. Betrieben wird das System primär mit Plutoniumbatterien, deren Leistung mit der Zeit nachlässt. Aktuell reicht die Energie noch für den Betrieb von zwei wissenschaftlichen Instrumenten. Die anderen Instrumenten mussten in den letzten Jahren nach und nach abgeschaltet werden, um die verbleibende Kraft zu schonen.

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In den 2030er Jahren wird Voyager 1 dann ganz verstummen. Die letzte Funkverbindung zur Erde wird aufgrund des nachlassenden Energiegehalts der radioisotope thermoelectric generators unterbrochen sein. Dennoch wird die Sonde weiterfliegen. Ohne Reibung im Vakuum des Weltraums benötigt sie weder Treibstoff noch Strom, um ihre Bewegung fortzusetzen. Sie wird einfach ihren Weg zwischen den Sternen suchen und finden.

Sascha Quanz beschreibt das Schicksal der Sonde als ewige Reise. "Die Sonde wird einfach weiter ihren Weg zwischen den Sternen suchen und finden und somit für immer und ewig, vielleicht sogar bis zum Ende des Universums als Zeuge der Menschheit durch das All fliegen", so der Direktor der ETH-Mission. Voyager 1 wird auch nach dem Verlust der Kommunikationsverbindung ein stilles Monument menschlicher Neugier und technologischer Pionierarbeit bleiben, das unwiderruflich in die Tiefe des Kosmos entweicht.