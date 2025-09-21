Vorsorge im Todesfall: Was Auslandschweizer wissen müssen

Der Tod im Ausland wirft zusätzliche Fragen auf. Dieser Artikel beleuchtet, welche Vorsorgemassnahmen Auslandschweizer treffen können und welche Unterstützung sie von der Schweiz erwarten können. Von rechtlichen Aspekten bis zur Überführung von Leichnamen werden die wichtigsten Punkte behandelt.

Niemand spricht gerne über den Tod und das Sterben, obwohl alle davon betroffen sind. Stirbt ein Mensch in seiner Heimat, ist die Situation für die Angehörigen schon schwierig und schmerzhaft. Deutlich komplizierter wird es bei einem Todesfall im Ausland. Doch es lässt sich vorsorgen. Als italienischsprachiges Mitglied der Redaktion Swiss Abroad schreibe ich vor allem Artikel über die Besonderheiten und Geschichten der Schweiz.

Nach meinem Master in Asienwissenschaften in Genf (mit Abstechern an die Universitäten von Tokio und Kyoto) arbeitete ich in der Online-Redaktion von RSI und gelegentlich für Präsenz Schweiz an den Weltausstellungen in Südkorea und Mailand. Seit 2016 bin ich für SWI swissinfo.ch tätig.\Wer sich ein neues Leben und eine neue Existenz im Ausland aufbaut, will normalerweise nicht über den Tod nachdenken. Tatsächlich ist dieses Thema bei Menschen, welche die Schweiz verlassen, nicht besonders beliebt. Das bestätigt Nicole Töpperwien, Geschäftsführerin des Solidaritätsfonds für Auslandschweizer:innen. Die meisten Beratungen von Soliswiss zu diesem Thema erfolgen für Personen, die weit nach vorne schauen. Vor ihrem Umzug ins Ausland informieren sie ihre eigenen Angehörigen über die notwendigen Schritte und bürokratischen Hürden im Falle eines Todes, damit die Familie in der ohnehin schon schwierigen Trauerzeit nicht noch zusätzliche Sorgen hat. Der wichtigste Ratschlag lautet: Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrer neuen Heimat. So sollten etwa die Vorsorgevollmacht oder das Testament von einer lokalen Fachperson geprüft werden, um sicherzustellen, dass die getroffenen Verfügungen auch im neuen Wohnsitzland gültig und angemessen sind. Darüber hinaus ist es angezeigt, den eigenen Angehörigen frühzeitig nützliche Informationen zukommen zu lassen, beispielsweise in Bezug auf den Zivilstand oder die AHV. Es sollte auch angegeben werden, wer im eigenen Todesfall im Wohnsitzland und in der Schweiz administrative Unterstützung leisten kann, empfiehlt Soliswiss. Schliesslich ist es auch wichtig, dass die nächsten Angehörigen wissen, ob Sie in Ihrem neuen Wohnsitzland beigesetzt werden möchten oder ob Ihr Leichnam oder Ihre Asche in die Schweiz überführt werden sollen, und ob Sie über eine Versicherung verfügen, die die Kosten für die Überführung deckt.\Natürlich handelt es sich hierbei um präventive Vorsichtsmassnahmen, über die vor allem diejenigen nachdenken, die sich für einen längeren Aufenthalt im Ausland oder für einen dauerhaften Umzug entscheiden. Der Tod prüft bekanntlich nicht, ob eine Person versichert ist oder nicht. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) zeigt sich da nachsichtiger. So erbringt der Konsularische Schutz bestimmte Leistungen im Falle eines Todesfalls im Ausland, wie beispielsweise die Benachrichtigung von Angehörigen und die Recherche nach eventuell in der Schweiz abgeschlossenen Versicherungen. Aber Vorsicht: Dies gilt nur für Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit, die in der Schweiz wohnhaft sind. Wenn der ständige Wohnort einer verstorbenen Person in einem Drittland liegt, geht das EDA davon aus, dass diese Leistungen in die Zuständigkeit der dortigen Behörden fallen. Die Unterstützung, die der Bund leisten kann, basiert auf Artikel 5 des Auslandschweizergesetzes und damit auf der Eigenverantwortung. Es wird somit erwartet, dass Schweizer Staatsangehörige, die ins Ausland reisen, angemessene Massnahmen treffen, um allfälligen Problemen vorzubeugen (Versicherungsdeckung, Instruktionen an Angehörige im Todesfall usw.), heisst es wörtlich im Merkblatt. Im Jahr 2024 befasste sich der Konsularische Schutz der Schweiz mit 321 Todesfällen von insgesamt 795 im Ausland verstorbenen Personen mit Schweizer Staatsangehörigkeit, die zum Todeszeitpunkt ihren Wohnsitz in der Schweiz hatten. Emiliano Delmenico vom Verband der Tessiner Bestattungsdienste (Stiof) erklärt, dass sich sein Unternehmen durchschnittlich zehn Mal pro Jahr um die Rückführung einer Leiche aus dem Ausland in die Schweiz kümmert. Dabei handelt es sich fast immer um Personen, die während der Ferien im Ausland verstorben sind und ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Die Aufgabe eines Bestattungsunternehmens besteht vor allem darin, der Familie eines Verstorbenen zu ermöglichen, die ohnehin schwierige Trauerzeit ohne zusätzliche Probleme und Sorgen zu durchleben. Muss ein Leichnam aus dem Ausland in die Schweiz überführt werden, wird die ganze Trauerphase ohnehin komplizierter und kostspieliger, wie wenn ein Todesfall in der Schweiz eintritt





