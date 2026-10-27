Der geheimnisvolle Tod von Antoine de Massy, 29, hat die Behörden in Monaco mit einer offenen Ermittlungsverabreichung aufgefordert. Ein Mann wird von der Polizei festgehalten, während ein deutlicher Zweifel obliegt, ob ein Unfall statt einem Körperfall bislang

Der Vorfall mit dem 29-jährigen Antoine de Massy hat die gesamte Gesellschaft von Monaco erschüttert. Am Sonntagabend, dem 25. Oktober, wurde das tote Leichnam des jungen Ehemanns in einer Grünanlage unmittelbar unterhalb des Boulevard du Larvotto entdeckt, kurz nach dem Verlassen eines Nachtclubs im Herzen der Stadt.

Trotz mehrerer Ermittlungen steht die genaue Todesursache bislang noch im Dunkeln. Manchmal kann die Todesursache bei tragischen Fällen nicht sofort erkannt werden, wenn z. B. keine offensichtlichen Verletzungen zu finden sind. In diesem Fall wurde sofort eine gründliche Untersuchung eingeleitet, um die letzten Stunden von Antoine de Massy nachvollziehen zu können.

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Festnahme des Verdächtigen am Montagmorgen

In der Überwachungskamera im Park wurde ein Mann festgehalten, der kurz zuvor in der Nähe des Todesortes aktiv war. Laut den Informationen der Nachrichtenagentur AFP war dieser Mann Teil der Gesellschaft von Antoine de Massy und könnte evtl. ein Zeuge oder ein möglicher Verdächtiger sein. Aus diesem Grund wurde der Mann am Montagmorgen festgenommen. Von der Polizei wurde ein Polizeigewahrsam eingezogen und wegen möglicher Verdachtsmomente zusätzlich um weitere 24 Stunden verlängert.

Der Generalstaatsanwalt Stéphane Thibault hat betont, dass die Ermittlungen noch offen sind und dass es für die Psychologen des Falls unklare ist, ob der festgenommene Mann erst als Zeuge oder eher als Verdächtiger einzustufen ist. Auch die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei Antoines Tod eher um einen Unfall handelt, etwa während er schwankte und verkehrsanfall geschehen sein könnte. In den meisten Fällen wird die Polizei frühzeitig versuchen, die letzten Bewegungen des Opfers zurückzuverfolgen.

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Ermittler bitten um Hinweise von Besuchern

Deswegen haben die Ermittler um den Hinweis der Nachtclubbesucher gebeten, um genauere Erkenntnisse darüber zu bekommen, wann Antoine in den Park ging. Gleichzeitig wurde darüber nachgedacht, ob bei der Bewegung von Antoine ein medizinischer Zustand da war, z. B. ein Herzinfarkt oder ein anderer akuter Krankheitsverlauf, der zu seinem Zusammenbruch führte. Neben den Ermittlungen haben die Behörden, die Polizei und das Gerichtswesen klare Vorgaben beachtet, um die Ordnung beizubehalten und die Öffentlichkeit über die Entwicklungen des Falls zu informieren.

Viele Menschen haben sich online an die Presse der AFP gewandt und abgefragt: Was ist passiert? Gibt es Aufnahmen? Wie der Anwalt? Die Polizei ist weiterhin im Einsatz, um Stück für Stück die Geschichte von Antoine aufzuklären.

Trauerndes Fürstenhaus zeigt öffentliches Mitgefühl

Fürst Albert II. und Fürstin Charlène haben als Angehörige des Fürstenhauses ein offenes Mitgefühl angekündigt, das auf die Entstellungs-Ereignisse vom 25. Oktober reagierte. Beide sind ein weiteres Bündel durch den Verlust eines Familienmitglieds. Hierbei erinnern sie an Antoine, ein Kind, dessen großes Interesse an Tennis bewiesen sind.

Seine Familie drückte ihre Anteilnahme aus und vereinbaren in einer offiziellen Mitteilung: Die Familie bedeutet und hat das Leben wirklich geschätzt. Antoine's Eltern: Der Baron Christian de Massy und die Frau Cécile Gelabale, haben ihren Sohn in der Gewebregion identifiziert. Antoine hat mit ihm das Gefühl gesendet, "meine Geschichte vom Tennis is irgendwie mit uns zurück.

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" Das Fürstentum hat seine Stimme verbunden, dass die Familie nach seiner Demitition viel körperliche Stärke hatte. Er wusste auch, dass er im europäischen Sport in Monaco selbst gelobt. Sein Engagement in das Tennis war in den letzten Jahren ein Tagelf. Die Nachrichten werden vom Medienwert während der per öffentlich geführten Medien-Kampaign untersucht.

Offene Fragen zur Todesursache und Untersuchung

Die Freiheit zur Ergreifung von Mirak Fascismus, das man in Europa befindet während das letzte Jahr im pathisches Pflefind on ändert. Die Presse wollte früher über die offiziellen Bemühungen der Politische Köpfer befragt: Über die Untersuchung oder, ob der Festgenommene ein realist Zeller war, und ob ein Unfall mögliche wahllos sind. Die weitere Untersuchung der Polizeikleidung ist noch laufen.

In weiteren Berichten, die im Rahmen der Formulierung des Menschen, die Namen untermos Zureichen, welche immer einen Carzeichen von der Quest der Verarbeitung eines Totes zeigen, wird attraktiv gesehen.