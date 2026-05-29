Vorläufige Einigung auf Rahmenabkommen im Iran-Konflikt: Waffenruhe, Hormus-Straße und Atomgespräche im Fokus

Berichten zufolge haben US- und iranische Unterhändler eine vorläufige 60-Tage-Absichtserklärung vereinbart, die eine Verlängerung der Waffenruhe, die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und die Aufnahme von Atomverhandlungen vorsieht. Das Abkommen benötigt noch die finale Zustimmung von Donald Trump und der iranischen Führung.

Die Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten, oft als Iran-Krieg bezeichnet, stehen Berichten zufolge kurz vor einer vorläufigenEinigung auf ein Rahmenabkommen . Laut Medienberichten, unter anderem der New York Times und Axios, haben die Unterhändler beider Seiten bereits eine 60-tägige Absichtserklärung zur Verlängerung der seit dem 8.

April geltenden Waffenruhe und zur Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vereinbart. Diese vorläufige Einigung muss jedoch noch vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und der iranischen Führung final genehmigt werden. Das Abkommen sieht wesentliche Schritte vor: die Wiedereröffnung der strategisch höchst bedeutenden Straße von Hormus für den uneingeschränkten Schiffsverkehr ohne Gebühren, die Räumung aller Minen aus dieser Meerenge durch den Iran innerhalb von 30 Tagen sowie die Aufhebung der US-Seeblockade iranischer Häfen.

Diese Maßnahmen sollen den Weg für substanziellere Gespräche ebnen und die angespannte Lage in der Region deeskalieren. Vance, ein enger Vertrauter Trumps, äußerte sich vorsichtig optimistisch. Er bestätigte, dass erhebliche Fortschritte erzielt worden seien, jedoch noch an einigen Details gearbeitet werde. Es sei noch unklar, wann oder ob der Präsident die Absichtserklärung unterzeichnen werde.

Die derzeitige Haltung des Iran bewertete Vance als in guter Abschaft verhandelnd, was Hoffnung auf einen weiteren Fortschritt geben würde. Die Nachrichtenagentur Tasnim, die den Iranischen Revolutionsgarden nahesteht, hatte zuvor von einem separaten Vorfall berichtet, bei dem eine Rakete ein US-Ziel getroffen haben soll, was die Komplexität und Fragilität der Gesamtsituation unterstreicht. Das potenzielle Rahmenabkommen, falls es finalisiert und umgesetzt wird, könnte erhebliche Auswirkungen auf die globale Sicherheit und Wirtschaft haben.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, durch die ein signifikanter Teil des globalen Öl- und Flüssiggashandels fließt. Ihre blockierte oder eingeschränkte Nutzung in der Vergangenheit hat immer wieder zu Preisschocks und Versorgungsängsten auf den internationalen Energiemärkten geführt. Die vereinbarte Räumung von Minen und die Wiederherstellung des freien Schiffsverkehrs würden daher direkt zu einer Stabilisierung der Märkte und einer Verringerung des Eskalationsrisikos beitragen.

Die Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, das seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen von 2015 (JCPOA) wieder an Dynamik gewonnen hat, ist das zweite zentrale Element. Diese Verhandlungen zielen darauf ab, iranische nukleare Kapazitäten zu begrenzen und im Gegenzug eine Lockerung der harten internationalen Sanktionen zu erreichen.

Die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Pakets würde einen beispiellosen diplomatischen Durchbruch darstellen und die seit Jahren schwelende Krise zwischen dem Iran und den USA sowie deren regionalen Verbündeten deutlich entschärfen. Allerdings bleiben erhebliche Hürden, insbesondere die notwendige politische Zustimmung in beiden Hauptstädten und das gegenseitige Misstrauen nach Jahren der Konfrontation





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran-Konflikt Rahmenabkommen Straße Von Hormus Atomprogramm Iran Waffenruhe US-Iran-Beziehungen Diplomatie Naher Osten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gestrandete Seeleute bei Hormus: «Es ist wie im Gefängnis»Archiv: Die stillen Verlierer in der Strasse von Hormus

Read more »

Eskalation im Nahen Osten: Raketenangriffe, Drohnen und Drohungen zur Hormus-BlockadeTrotz offizieller Waffenruhe kommt es im Nahen Osten zu weiteren Angriffen: Kuwait meldet Raketen- und Drohnenangriffe, Israel greift im Libanon an, und Donald Trump droht mit einer Blockade der Strasse von Hormus nach dem Scheitern der Iran-Friedensgespräche. Die Strasse von Hormus bleibt ein zentraler Konfliktherd.

Read more »

Trump droht dem US-Verbündeten Oman mit AngriffUS-Präsident Trump droht dem Verbündeten Oman mit militärischen Konsequenzen — wegen Gesprächen über die Kontrolle der Strasse von Hormus.

Read more »

– USA und Iran greifen sich trotz Waffenruhe anTrotz Waffenruhe greifen die USA im Krieg in Nahost erneut iranische Ziele an – Teheran antwortet mit einem Gegenschlag.

Read more »