Der spanische Reisekonzern Ávoris könnte die insolvenzbedrohte Airline Plus Ultra übernehmen. Die Flotte mit sieben Airbus A330 und 53 Millionen Euro staatliche Hilfen stehen zur Debatte.

Der spanische Reisekonzern Ávoris ermittelt aktuell über die Möglichkeit, die in Schwierigkeiten geratene Fluggesellschaft Plus Ultra ohne jeglichen Kaufpreis zu übernehmen. Dieses operative Interesse betrifft die Iberojet -Muttergesellschaft, die laut Berichten des spanischen Portals The Objective ein entsprechendes Angebot im Rahmen eines möglichen Insolvenz verfahrens prüft. Bislang ist jedoch keine verbindliche Offerte des Konzerns offiziell bekannt geworden.

Kritische Rahmenbedingungen für die Iberojet

Die potenzielle Übernahme durch den Ávoris-Konzern ist mit erheblichen finanziellen Forderungen verbunden. Dem Bericht zufolge könnte Ávoris als Bedingung stellen, dass ein signifikanter Teil der staatlichen Hilfskredite erlassen wird. Zusätzlich soll die Rückzahlung des verbleibenden Restbetrags der erhaltenen Finanzmittel deutlich hinausgeschoben werden, um die eigene Liquidität zu schützen. Diese Forderungen stehen im direkten Zusammenhang mit den rund 53 Millionen Euro an staatlichen Hilfen, die der spanischen Airline zugutekamen.

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Strategischer Ausbau der Langstreckenflotte

Ein zentraler Treiber für das Interesse des Iberojet-Mutterkonzerns an der Übernahme ist die vorhandene Flotte der Airline. Besonders attraktiv für den Ausbau des eigenen Langstreckengeschäfts sind die sieben Airbus A330 der Plus Ultra. Das strategische Interesse des Konzerns an den Flugzeugen und dem Betrieb war bereits früher öffentlich geworden. Dies geschah noch bevor sich die spanische Fluggesellschaft offiziell in einen Gläubigerschutz begeben hatte und ihre Operationen stark einschränkte.

Aussetzung des regulären Ticketverkaufs

Die wirtschaftliche Lage von Plus Ultra hat sich in letzter Zeit drastisch zugespitzt, was zu massiven Einschränkungen im Betrieb führte. Die spanische Airline verkauft aktuell keine Tickets mehr für die meisten ihrer Strecken. Lediglich Flüge nach Venezuela werden weiterhin angeboten. Alle anderen Flüge wurden gestrichen, was auf die prekäre finanzielle Lage des Unternehmens hinweist und die Dringlichkeit möglicher Rettungsmaßnahmen unterstreicht.

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Position der staatlichen Beteiligungsgesellschaft

Auf der anderen Seite der Verhandlungstabelle befindet sich die staatliche Beteiligungsgesellschaft Sepi. Dieser wichtige Akteur steht einer Übernahme durch den Ávoris-Konzern und den damit verbundenen Restrukturierungsplänen grundsätzlich offen gegenüber. Die Haltung der Sepi ist entscheidend für den weiteren Verlauf des potenziellen Insolvenzverfahrens. Eine Einigung zwischen dem privaten Konzern und den staatlichen Stellen bleibt jedoch noch unsicher.

Unklare Zukunft und offene Fragen

Trotz der gezeigten Interessen und der grundsätzlichen Offenheit der staatlichen Seite ist die tatsächliche Umsetzung der Übernahme unklar. Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich zu einem formellen Angebot kommt und unter welchen spezifischen Bedingungen eine solche Übernahme möglich wäre. Die weiteren Schritte hängen von den Verhandlungen zwischen Ávoris, Iberojet und den Gläubigern ab, wobei der Schutz der staatlichen Finanzmittel eine zentrale Rolle spielt.