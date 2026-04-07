Vontobel-Analyst: Stimmung in der Uhrenbranche kippt – Nahostkonflikt, China und USA belasten

Jean-Philippe Bertschy von Vontobel analysiert die aktuelle Lage in der Schweizer Uhrenbranche. Der Nahostkonflikt, die Konsumzurückhaltung in China und die wirtschaftliche Entwicklung in den USA setzen Luxusgüteraktien unter Druck. Bertschy sieht eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und warnt vor anhaltenden Herausforderungen.

Der Nahostkonflikt , die Konsumzurückhaltung in China und die sich abkühlende Wirtschaft in den Vereinigten Staaten belasten die Stimmung in der Schweizer Uhrenbranche erheblich. Jean-Philippe Bertschy, Leiter des Schweizer Aktien-Research bei Vontobel, beschreibt die Veränderung als dramatisch: Die Stimmung habe sich mit dem Ausbruch des Nahostkrieges schlagartig verschlechtert.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP betonte er, dass sich die Situation innerhalb weniger Wochen grundlegend gewandelt habe. Obwohl der Umsatzanteil der Schweizer Uhrenhersteller im Nahen Osten lediglich zwischen 5 und 10 Prozent beträgt, sei dieser Markt in den letzten Jahren stark gewachsen. Nun herrsche bei vielen Konsumenten Zurückhaltung bei größeren Einkäufen. Die Unsicherheit und die geopolitischen Spannungen beeinflussen das Konsumverhalten und führen zu einer vorsichtigeren Planung von Luxusausgaben. Bertschy erwartet kurzfristig eine gedämpfte Nachfrage, sieht aber langfristig keine gravierenden Probleme, da Konsumenten traditionell schnell vergessen.\Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Entwicklung in China, wo der Markt für Schweizer Uhren in den letzten zwei Jahren um 40 Prozent geschrumpft ist. Trotz optimistisch klingender Aussagen von Branchenführern wie Bernard Arnault (LVMH) oder Nick Hayek (Swatch Group) über eine Erholung, bleibt Bertschy vorsichtig. Er stellt fest, dass Chinesen weiterhin Luxusgüter kaufen, aber in deutlich geringerem Umfang als früher. Der sogenannte Wohlfühlfaktor fehle, was auf eine veränderte Konsumentenpsychologie und wirtschaftliche Unsicherheiten zurückzuführen sei. Seine Prognose für China ist verhalten: Er geht nicht davon aus, dass der Konsum im Jahr 2026 explodieren wird. Diese vorsichtige Einschätzung spiegelt die anhaltende Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des chinesischen Marktes wider, der traditionell ein wichtiger Absatzmarkt für Schweizer Uhren war. Die aktuelle Situation erfordert eine Anpassung der Geschäftsstrategien, um den veränderten Marktbedingungen gerecht zu werden und die Auswirkungen auf die Umsatzzahlen zu minimieren.\Auch in den USA zeichnet sich eine Abkühlung ab, was sich negativ auf die Luxusgüterausgaben auswirken könnte. Bertschy weist auf eine starke Korrelation zwischen den Entwicklungen an den Finanzmärkten und den Ausgaben für Luxusgüter in den USA hin. Die Warnungen seines Research-Teams, dass ein Rückgang bei Tech-Schwergewichten die Ausgaben für Luxusgüter beeinträchtigen könnte, scheinen sich zu bewahrheiten. Obwohl die Lage noch nicht als dramatisch bezeichnet wird, sind die Nerven an den Finanzmärkten bereits angespannt. Diese Entwicklungen haben bereits deutliche Auswirkungen auf die Aktienkurse von Luxusgüterunternehmen: Die Richemont-Aktie verlor seit Mitte Januar rund ein Fünftel ihres Wertes, während die Swatch Group seit dem 26. Februar rund 14 Prozent einbüßte. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, wirtschaftlicher Unsicherheit und Veränderungen im Konsumverhalten stellt die Uhrenbranche vor erhebliche Herausforderungen. Die Unternehmen müssen sich anpassen und ihre Strategien überdenken, um die Auswirkungen zu minimieren und ihre Marktposition zu sichern





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