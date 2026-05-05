Von Schimpansen attackiert: Das Leben des Ringers Dunia Sibomana-Rodriguez

Dunia Sibomana-Rodriguez wurde als Kind von Schimpansen angegriffen und schwer verletzt. Trotz der traumatischen Erfahrung fand er im Ringen eine neue Leidenschaft und träumt von Olympia.

Dunia Sibomana-Rodriguez blickt auf ein Leben zurück, das von einem traumatischen Ereignis geprägt wurde. Als sechsjähriger Junge wurde er im Virunga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo von einer Gruppe Schimpansen brutal angegriffen.

Die Tiere töteten seinen vierjährigen Bruder und seinen Cousin, während er selbst schwer verletzt wurde. Sein Gesicht wurde entstellt, der linke Mittelfinger und ein Teil seines rechten Ohrs wurden abgerissen, und sein linker Unterarm wurde teilweise zerstört. Die Attacke veränderte sein Leben für immer.

«Ich war mit meiner Familie zusammen, und sie tauchten aus dem Nichts auf. Alles ging so schnell», erinnert sich Sibomana-Rodriguez gegenüber der New York Post. Die bleibenden Schäden im Mundbereich sind bis heute sichtbar und sorgen dafür, dass er nur leise sprechen kann. Er durchlief etwa 16 Operationen, die dank der Unterstützung einer gemeinnützigen Organisation in den USA möglich wurden.

Nach dem Tod seiner leiblichen Eltern wuchs Sibomana-Rodriguez bei drei verschiedenen Gastfamilien in den USA auf. Im Kongo wurde er auf die Straße geschickt, um Geld zu erbetteln, und auch in den USA erlebte er Mobbing wegen seines Aussehens.

«Ich wurde beschimpft und schlecht behandelt», erzählt er. Seine Situation besserte sich erst, als er bei der Familie von Miguel Rodriguez auf Long Island in New York unterkam. Rodriguez, ein passionierter Ringer, adoptierte ihn und führte ihn in den Kampfsport ein.

«Auch wenn ich nicht viel darüber wusste, war Ringen genau das Richtige für mich», sagt der heute 18-jährige Sibomana-Rodriguez. In seiner neuen Leidenschaft blühte er auf und gewann fünf Titel in Nassau County, drei Landesmeisterschaften und den Titel der National High School Coaches Association. Sein großer Traum ist es, eines Tages bei den Olympischen Spielen antreten zu können. Neben dem Sport hat er auch akademische Ambitionen und möchte nach dem Schulabschluss im Finanzwesen arbeiten





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