Von Reality-TV-Star zum Bürgermeisterkandidaten: Spencer Pratt fordert Los Angeles heraus

Der aus dem Reality-TV bekannte Spencer Pratt tritt bei den Bürgermeisterwahlen in Los Angeles an. Nach dem Verlust seines Hauses durch Buschbrände macht er die Stadtpolitik verantwortlich und verspricht eine radikale Neuausrichtung.

Ein Lebenslauf, der in Deutschland wohl seinesgleichen sucht: Spencer Pratt , einst als medienscheuer Antagonist der amerikanischen Promi-Kultur verschrien, steht heute als Kandidat für das Bürgermeisteramt der zweitgrößten Stadt der USA, Los Angeles , im Rampenlicht. Vor rund 15 Jahren wurden er und seine Frau Heidi Montag als Sinnbild für alles, was in Amerika falsch laufe, gebrandmarkt. Nun, 20 Jahre nach seinem Durchbruch an der Seite Montags in der Kult-Reality-Serie The Hills, die maßgeblich die Influencer-Kultur prägte und den Alltag reicher, junger Menschen in L.A. zeigte, positioniert sich Pratt überraschend stark in den Umfragen. Er liegt aktuell auf Platz zwei hinter der amtierenden Bürgermeisterin Karen Bass. Sollte keiner der 14 Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, wird im November eine Stichwahl abgehalten.

Pratt war in den Medien oft als derjenige dargestellt, der die Freundschaften in der Serie durch seine Beziehung mit Heidi Montag zerbrechen ließ. Das Paar, das schnell den Spitznamen Speidi erhielt, wurde zur festen Größe in verschiedenen TV-Formaten, darunter auch internationale Produktionen wie Ich bin ein Star – Holt mich hier raus oder Celebrity Big Brother UK. Diese Auftritte brachten ihnen zwar Bekanntheit, führten aber auch zu finanziellen Schwierigkeiten. Heidi Montag, die 2009 das Cover des Playboy zierte und auch als Sängerin aktiv ist, reichte zeitweise die Scheidung ein, nicht aus mangelnder Zuneigung, sondern um ihre Karriere neu zu beleben. Das Paar besaß ein luxuriöses Anwesen in den begehrten Pacific Palisades mit Blick auf den Pazifik.

Neben seiner Fernsehpräsenz entwickelte sich Pratt zu einer Internetpersönlichkeit, insbesondere durch seine ungewöhnliche Leidenschaft für Kolibris. Bis zu 400 der kleinen Vögel, von Einheimischen Hummingbirds genannt, lebten in seinem Garten. Durch Kurzvideos in sozialen Medien erlangte der sogenannte Kolibri-Flüsterer 2018 den Titel Snapchatter des Jahres. Parallel dazu baute der Edelstein-Enthusiast ein kleines Geschäft mit Kristallen auf, denen heilende Kräfte für Körper und Geist zugeschrieben werden.

Das Jahr 2025 markierte einen Wendepunkt für Spencer Pratt und seine Frau. Am 7. Januar verloren sie, wie tausende andere Anwohner, ihr Haus in den Pacific Palisades durch verheerende Buschbrände. Genau ein Jahr später, am 7. Januar 2026, verkündete Pratt überraschend seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt von Los Angeles. Seine Motivation ist direkt mit dem Hausverlust verbunden: Er macht die Politik der amtierenden Demokratin Karen Bass für die Katastrophe verantwortlich. Pratt, der eigenen Angaben zufolge nie politische Ambitionen hatte, verspricht nun eine radikale Abkehr vom bisherigen Kurs. Seine Kernforderungen umfassen eine massive Aufstockung der Budgets für Feuerwehr und Polizei sowie eine strikte Anwendung von Recht und Ordnung, um die Probleme der Obdachlosigkeit und der Fentanyl-Krise in Los Angeles anzugehen. 'Das ist keine Kampagne, das ist eine Mission', erklärte der nun als Republikaner auftretende Pratt. 'Wir werden das System bloßstellen, wir werden jeden dunklen Winkel der Stadt betreten und ihn mit unserem Licht desinfizieren, und wenn wir fertig sind, wird L.A. wieder kameratauglich sein.' Mit einem Seitenhieb auf den neu gewählten sozialistischen Bürgermeister von New York, der kostenlosen öffentlichen Nahverkehr plant, versprach Pratt, den öffentlichen Nahverkehr ebenfalls 'free' zu machen – allerdings 'free from knives', also messerfrei.

In Los Angeles, einer Stadt, die tief in der demokratischen Partei verwurzelt ist, sind die Chancen für Republikaner traditionell gering. Der letzte republikanische Bürgermeister, Richard Riordan, gab sein Amt im Jahr 2001 ab. Pratt, der in den Palisades aufwuchs, einen Bachelor in Politikwissenschaften besitzt und im trashigen Showbusiness berühmt wurde, zeigt sich in seinen öffentlichen Auftritten eloquenter und selbstbewusster als erwartet. Er ist stets um eine Antwort verlegen und scheint über einen guten Sinn für Humor zu verfügen. Selbstironisch räumte er ein, dass seine Kraft-Kristalle nicht gewirkt hätten, da sein Haus trotz ihrer Anwesenheit abgebrannt sei. Die Brände, so Pratt, seien das tragische Ergebnis fehlgeleiteter, 'mafiöser' Politik. Diese Einschätzung teilen offenbar viele L.A.-Bewohner, ebenso wie die anhaltende Obdachlosigkeit. Er glaubt fest daran, dass diese Missstände parteiübergreifend wahrgenommen werden und die jahrzehntelange Dominanz der Demokraten brechen könnten. Besonders die 40 Prozent der Wähler, die sich in der jüngsten Umfrage noch als unentschlossen zeigten, sieht er auf seiner Seite. Unterstützung erhält er zudem von Joe Rogan, einem der reichweitenstärksten Podcaster Amerikas, der die Einwohner von Los Angeles aufgerufen hat, Spencer Pratt zu wählen.

Dieser ungewöhnliche politische Aufstieg eines ehemaligen Reality-TV-Stars wirft ein Schlaglicht auf die derzeitigen Spannungen und Unzufriedenheiten in einer der größten Metropolen der USA und zeigt, dass auch abseits der traditionellen politischen Bahnen ein Weg in die Öffentlichkeit möglich ist.





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