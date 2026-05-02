Von der Schweiz nach Irland: Ein Paar findet sein Glück im Grünen

Roger und Nicole Kündig sind 2006 von der Schweiz nach Irland ausgewandert und haben dort ein neues Leben aufgebaut. Ursprünglich geplant als einjähriges Sabbatical, wurde aus der Auszeit ein dauerhafter Umzug. Heute leben sie mit ihrem Sohn in Donegal und schätzen die entspannte Lebensweise, die Natur und die irische Gemeinschaft. Ihre Geschichte zeigt, wie ein spontaner Schritt zu einem erfüllten Leben führen kann.

Roger und Nicole Kündig sind ein Schweiz er Paar, das 2006 nach Irland ausgewandert ist und dort ein neues Leben aufgebaut hat. Ursprünglich planten sie nur ein Jahr im Ausland zu verbringen, doch die Faszination für das Land und die Menschen ließ sie bleiben.

Heute leben sie mit ihrem Sohn Simon in einem Cottage in Donegal, einer Kleinstadt im Nordwesten Irlands, und haben sich voll in die irische Gemeinschaft integriert. Die Kündigs schätzen die entspannte Lebensweise und die Natur, vermissen aber ab und zu die Schweiz und kämpfen mit den langen, grauen Wintern. Die Idee zur Auswanderung kam spontan. Roger hatte schon immer den Wunsch, für eine begrenzte Zeit im Ausland zu leben, um etwas Neues zu erleben und abzuschalten.

Nicole war zunächst skeptisch, doch als ihre Firma umzog und sie plötzlich lange Pendelzeiten hätte in Kauf nehmen müssen, war sie bereit, mitzugehen. Die beiden wählten Irland, weil es englischsprachig ist, viel Natur bietet und nicht zu weit von der Schweiz entfernt liegt. Sie kündigten ihre Jobs, gaben ihre Wohnung auf und lagerten ihre Möbel bei Verwandten. Ursprünglich wollten sie nach einem Jahr zurückkehren, doch Irland gefiel ihnen so gut, dass sie blieben.

Die ersten Monate in Irland waren eine Herausforderung. Roger reiste zwei Tage vor Nicole an und mietete ein Auto, um die Gegend zu erkunden. Er buchte das günstigste Zimmer, das er finden konnte, und besuchte das Hotel, in dem sie arbeiten würden, inkognito. Als Nicole ankam, wohnten sie in einer kleinen Einliegerwohnung über einem Stall.

Die Hotelbesitzer nahmen sie wie Familienmitglieder auf, was ihnen den Einstieg erleichterte. Roger arbeitete in der Küche und stieg später zur rechten Hand des Eigentümers auf, während Nicole als Nanny arbeitete.

Mit der Zeit bauten sie ein Reiseunternehmen auf, um ihre Liebe zu Irland mit anderen zu teilen. 2011 kauften sie ein Cottage auf einem 200.000 Quadratmeter großen Grundstück, das dank der damaligen Wirtschaftskrise sehr günstig war. 2014 kam ihr Sohn Simon zur Welt, was ihre Integration in die irische Kultur weiter vertiefte. Die Kündigs fühlen sich in Irland wohl und können sich nicht vorstellen, wieder in die Schweiz zurückzukehren





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