Von der Leyen hält an assoziierter EU-Mitgliedschaft Kanadas fest

Ursula von der Leyen hat beim EU-Kanada-Gipfel in Montreal erneut für Kanada als assoziiertes EU-Mitglied geworben, trotz Widerstands von Friedrich Merz.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat beim EU- Kanada -Gipfel in Montreal erneut dafür geworben, Kanada zu einem assoziierten Mitglied der Europäischen Union zu machen. Sie setzte sich damit über Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hinweg, der sich gegen die Verwendung des Begriffs ausgesprochen hatte. In der Abschlusspressekonferenz berichtete von der Leyen, sie habe mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney über ihre im September öffentlich gemachte Idee gesprochen.

Konzept der assoziierten Mitgliedschaft

Von der Leyen erklärte, ein Land ausserhalb Europas könne der EU nicht beitreten. Man könne jedoch an die Stelle des Begriffs Beitritt eine gemeinsame Ambition und Vision setzen. Mit dem Konzept assoziiertes Mitglied betrete man Neuland. Man habe aber den Ehrgeiz, das Vertrauen und die Kreativität, es gemeinsam zu gestalten. Auf die Frage nach dem deutschen Widerstand gegen die Bezeichnung ging sie nicht direkt ein. Stattdessen verwies sie auf breite Unterstützung unter den Mitgliedstaaten.

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Deutscher Widerstand und Diplomatie

Laut Diplomaten hatte Berlin dafür gesorgt, dass Begriffe wie assoziierte Mitgliedschaft und assoziiertes Mitglied nicht in der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens verwendet werden. Berlin begründete seinen Widerstand unter anderem mit der noch unklaren Ausgestaltung des Konzepts. Die Verwendung der Bezeichnung solle nur für engste Partner von anderen Kontinenten gelten, nicht für alle. Diese sollen nach den Vorstellungen so intensiv wie möglich in politische Entscheidungs- und Abstimmungsprozesse eingebunden werden.

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Allianz für die Zukunft als Kompromiss

Wie es mit dem Streit und dem Begriff assoziiertes Mitglied weitergeht, ist offen. In der Gipfelerklärung dominiert nun der Begriff Allianz für die Zukunft. Diese Allianz ist als breiteres Bündnis von gleichgesinnten Staaten gedacht, die wirtschaftliche Sicherheit, Lieferketten, Wohlstand und politische Handlungsfähigkeit stärken wollen. Carney liess mitteilen, die neue Verbindung gründe auf geteilten Werten und einem tiefen Vertrauensfundament.

Irritationen in der EU-Kommission

Die Auseinandersetzung zwischen von der Leyen und Merz sorgt in der EU-Kommission für Irritationen. Eine Kommissionsmitarbeiterin sagte, es sei unverständlich, warum von der Leyen an dem Begriff assoziiertes Mitglied unbedingt festhalten wolle, wenn sie selbst sage, dass Kanada kein richtiges Mitglied werden könne. Zu Merz hiess es, dieser sei womöglich auch deswegen unnachgiebig, weil sein Vorschlag für eine assoziierte Mitgliedschaft für die Ukraine bislang keine breite Unterstützung bekommen habe.