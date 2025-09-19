Von Büros zu Wohnungen: Codeck bietet günstigen Wohnraum in Basel

Das ehemalige Bürogebäude an der Hochbergerstrasse 158 in Basel wurde in ein modernes Wohngebäude mit 28 Wohnungen und Gewerbeflächen für Musikschaffende umgewandelt. Das Projekt Codeck bietet bezahlbaren Wohnraum, wobei eine 3-Zimmer-Wohnung 1412 Franken kostet, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Das Projekt ist Teil einer Strategie zur Schaffung von günstigem Wohnraum in Basel.

1412 Franken für 3 Zimmer: Büros verwandeln sich in günstige Wohnungen. Das Projekt Codeck bietet teilweise günstigere Mietpreise . Die Wohnungen verfügen über ein offenes Raumkonzept mit speziellen Schiebetür-Badezimmern.

Helle Fensterfronten, Decken mit Sichtbeton und helles Eichenparkett am Boden: Drei Jahre nach Baubeginn deutet kaum mehr etwas darauf hin, dass sich in den Räumen an der Hochbergerstrasse 158 in Basel einst die Büros des Amts für Umwelt und Energie befunden haben. Das ehemalige Geschäftsgebäude hat seit 2022 eine grosse Verwandlung durchlaufen, von einem grauen, funktionalen Block aus dem Jahr 1965 zu einem modernen Wohngebäude. Darin integriert wurden 28 neue, vor allem kleinere Wohnungen sowie 700 m² Gewerbefläche mit Probe- und Arbeitsräumen für Musikschaffende, unter der Leitung des Architekturbüros Kooperative E45. Am Freitag wurde das nun bezugsfertige Gebäude namens Codeck erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.\Die Transformation von Büroflächen in Wohnraum ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Basel. Das Projekt Codeck ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ungenutzte Bürogebäude in attraktive und moderne Wohnungen umgewandelt werden können. Das Gebäude bietet neben den Wohnungen auch Gewerbeflächen für Musikschaffende, was die Schaffung eines lebendigen und kreativen Umfelds fördert. Das Projekt ist ein Teil der Strategie des Kantons Basel-Stadt zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum. Das Ziel ist es, bis 2035 tausend preisgünstige Wohnungen zu realisieren. Das Gebäude bietet eine Vielzahl von Wohnungen, darunter 2- und 3-Zimmer-Wohnungen sowie eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Die Mietpreise sind verhältnismässig günstig, insbesondere für Basel. Beispielsweise kostet eine 3-Zimmer-Wohnung mit 73 m² 1412 Franken netto, wenn die Mieter die Kriterien für den Mietvertrag Plus erfüllen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot in der Stadt. Das Projekt Codeck ist ein Beispiel für innovatives Wohnen und die intelligente Nutzung vorhandener Bausubstanz.\Das Raumkonzept der Wohnungen ist modern und ansprechend. Die Wohnungen verfügen über ein offenes Raumkonzept mit grossen, nach Süden ausgerichteten Fensterfronten, die viel Tageslicht hereinlassen. Das Eichenparkett sorgt für eine warme und wohnliche Atmosphäre. Ein besonderes Highlight sind die innovativen Badezimmer mit Schiebetüren, die sich je nach Bedarf aus- oder einklappen lassen. Die ehemalige Autoeinstellhalle wurde in Proberäume für Musiker umgewandelt, was eine willkommene Ergänzung darstellt, da Übungsräume oft schwer zu finden und teuer sind. Im Dachgeschoss stehen zudem drei Gästezimmer und eine Dachterrasse für auswärtige Musiker zur Verfügung. Die Nachfrage nach den Wohnungen ist gross, was die Attraktivität des Projekts unterstreicht. Die Hälfte der Wohnungen ist bereits vermietet, obwohl erst eine Person offiziell eingezogen ist. Das Projekt Codeck zeigt, wie durch kreative Lösungen und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure bezahlbarer Wohnraum geschaffen und gleichzeitig das kulturelle Leben bereichert werden kann





