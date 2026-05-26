Der Unternehmer Lucas Rondez aus dem Schweizer Jura erzählt, wie er nach einer Banklehre in Kanada und einer gescheiterten Versetzungsanfrage nach China ging, dort ein Netzwerk in Hangzhou aufbaute und 2015 sein erstes Unternehmen gründete - ein Medizinal‑Start‑up, das während der Pandemie auf erneuerbare Energien setzte. Die Serie beleuchtet, warum Schweizer Gründer jenseits der Grenzen erfolgreich sind und welchen Beitrag die fünfte Schweiz zur internationalen Reputation leistet.

Lucas Rondez, geboren 1983 im kleinen Dorf Bassecourt im Kanton Jura, hat sich von einem jungen Rollschuh‑Wettkampf‑Organisator zu einem internationalen Unternehmer in China und den USA entwickelt.

Bereits im Alter von vierzehn Jahren organisierte er ein Abfahrtsrennen auf Rollschuhen, beschaffte Sponsorengelder und sichere Bewilligungen, um die Straße zu sperren. Diese frühe Erfahrung weckte seine Leidenschaft für das Schaffen von Projekten, die sofort sichtbare Resultate lieferten. Trotz einer eher zurückhaltenden Familie, in der Reisen kaum eine Rolle spielten, entschied er sich, seinen Horizont zu erweitern.

Nach einer Lehre bei der UBS, die er mit einer Reise nach Kanada kombinierte, lernte er Menschen aus Asien kennen, was seine Neugier für den Fernen Osten weckte. Die damalige Öffnung Chinas bot ihm die Gelegenheit, den Kontinent zu entdecken, obwohl seine Vorgesetzten ihm zunächst die Versetzung verweigerten. Im Jahr 2007 kündigte er bei der Schweizer Bank und flog innerhalb weniger Tage nach Hangzhou, einer der innovativsten Metropolen Chinas mit rund 13 Millionen Einwohnern.

Dort erlernte er die Sprache, knüpfte Kontakte zu einer lokalen Bank und begann, ein Netzwerk aus Unternehmerinnen und Unternehmern aufzubauen. Diese Phase diente ihm als Sprungbrett für seine späteren Unternehmensgründungen. 2015 wagte er den großen Schritt und gründete sein erstes Unternehmen, das während der Pandemie zu einem Medizinal-Start‑up heranwuchs und von den steigenden Ölpreisen profitierte, indem es erneuerbare Energielösungen entwickelte. Rondez sieht sich selbst als Autodidakt, der lieber durch Begegnungen mit Menschen lernt als durch formale Bildung.

Sein Ansatz ist von der Überzeugung geprägt, dass jedes Problem zugleich eine Chance darstellt. Die Serie, zu der dieser Beitrag gehört, beleuchtet, warum Schweizer Gründerinnen und Gründer ihre Projekte jenseits der Landesgrenzen realisieren, welche strukturellen Rahmenbedingungen sie dort vorfinden und welche Herausforderungen sowie Chancen sich ergeben. Sie zeigt zudem, wie die sogenannte fünfte Schweiz - die im Ausland wirkenden Unternehmer - zur wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Ausstrahlung der Schweiz beiträgt.

Rondez' Geschichte illustriert, wie persönlicher Mut, internationales Netzwerk und die Bereitschaft, sich kontinuierlich neu zu erfinden, den Weg zu nachhaltigem unternehmerischem Erfolg ebnen können





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unternehmertum China Schweiz Innovation Internationale Netzwerke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quantencomputer sein nächster Schritt zu einer technologischen RevolutionLeitende Experten warnen vor enormen Änderungen an der internationalen Sicherheit

Read more »

Werden Gesch"fte den Krieg in Nahost überstehen?Die Zahlen f"r die ersten Monate des Jahres geliefert haben polarische Reaktionen in der Gesch"fts welt ausgelöst. W"hrend die meisten Firmen die Erwartungen des Marktes erfüllt oder übertroffen haben, gibt es auch Firmen, die die Geschwindigkeit des Marktes nicht miterlebt haben. Die Gesch"fte sind von den kriegerischen Handlungen in Nahost weitgehend nicht betroffen oder noch nicht. ABB profitiert vom Boom bei Rechenzentren und ist Teil der AI-Bubble. Das Unternehmen ist jedoch auch von Rückschlägen in der Branche oder Überraschungen an der Zinsfront abhängig. Durchsichtige Einberufungen bei der Aktie der Swiss-Re-Investitions-Gesellschaft auslöst bei Anlegern aufmerksamheit. Derzeit gibt es keine Gefahr einer Swiss-Re-Investitions-Gesellschaft ohne Dividende.

Read more »

Isolation führt laut einer Berner Studie zu mehr MisstrauenLängere Aufenthalte in isolierten und beengten Umgebungen haben grosse Auswirkungen auf die Dynamik einer Gruppe.

Read more »

Nach dem Tod einer 55-Jährigen in Obermumpf: Ehemann angeklagtDie Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat die Ermittlungen zum mutmasslichen Tötungsdelikt in Obermumpf abgeschlossen. Dem Ehemann der verstorbenen Frau wird vorgeworfen, sie im Badezimmer unter Wasser gedrückt und dadurch getötet zu haben.

Read more »