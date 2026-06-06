Vom Parkplatz in Genf in die Bundesliga: Die besondere Verbindung zwischen Philippe Senderos und Johan Manzambi

Ein altes Foto zeigt Philippe Senderos mit einem kleinen Jungen auf dem Arm - heute ist dieser Junge Johan Manzambi, Profi beim SC Freiburg. Senderos verfolgt stolz die Entwicklung des Talents und gibt ihm Ratschläge.

Philippe Senderos , einst Verteidiger beim FC Arsenal in der englischen Premier League und später Sport chef beim Genfer Verein Servette FC, erinnert sich an eine Begegnung aus den mittleren 2000er-Jahren.

Auf einem Parkplatz in Genf traf er den damals noch kleinen Jungen Johan Manzambi, den er auf den Arm nahm. Ein Foto, das die Mutter des Jungen schoss, wurde Jahre später zu einem symbolischen Bild für eine außergewöhnliche Verbindung zwischen zwei Generationen von Fußballspielern. Senderos, der heute als Experte arbeitet, sagt über diese Aufnahme: Dieses Bild entstand auf dem Parkplatz der Servette-Akademie, wo ich zu Besuch war.

Ich denke, seine Mutter hat das Foto gemacht - und vor einigen Jahren hat er es mir dann zugeschickt. Er betont: Johan ist ein super Junge, mit einem super Charakter. Manzambi, inzwischen 20 Jahre alt und Profi beim SC Freiburg in der deutschen Bundesliga, hat sich zu einem vielversprechenden Talent entwickelt. Der gebürtige Schweizer mit angolanischen Wurzeln durchlief die Jugendabteilungen von Servette, bevor er 2022 nach Freiburg wechselte.

Der offensive Mittelfeldspieler hat in der laufenden Saison bereits einige Einsätze für die Profis absolviert und gilt als eines der größten Talente des Vereins. Die Verbindung zu Senderos ist nicht nur eine nostalgische Anekdote. Manzambi schätzt den Rat des erfahrenen Ex-Profis, der ihn von klein auf kennt. Bei einem Besuch von blue Sport in Freiburg erklärte Manzambi: Solche Worte zu hören macht mich natürlich glücklich.

Er hat meine Entwicklung gesehen, als ich bei Servette war. Ich hoffe sehr, dass ich so weitermachen kann. Die beiden haben eine enge Beziehung: Sie hätten eine gute Beziehung und immer wieder Kontakt. Manzambi fügt hinzu: Er will, dass ich noch besser werde.

Ich kann ihm immer schreiben und er hilft mir, mich zu verbessern. Das macht mich sehr glücklich. Senderos, der als Sportchef bei Servette maßgeblich am Aufbau der Akademie beteiligt war, verfolgt Manzambis Karriere genau. In einer direkten Botschaft an den Mittelfeldspieler sagt er: Ich bin sehr stolz, wenn ich dir beim Spielen zusehe.

Alles Gute, ich stehe immer hinter dir. Diese Unterstützung ist für junge Spieler wie Manzambi Gold wert. Der SC Freiburg ist bekannt für seine hervorragende Nachwuchsarbeit, und Manzambi profitiert von einem Umfeld, das ihm Zeit zur Entwicklung gibt. Mit seiner Technik, Übersicht und Torgefahr hat er das Zeug, sich in der Bundesliga zu etablieren.

Die Geschichte um das Foto auf dem Genfer Parkplatz zeigt, wie weit der Weg von einem kleinen Jungen bis zum Profi sein kann - und wie wichtig Mentoren wie Philippe Senderos sind, die den Glauben an die nächste Generation nicht verlieren. Manzambi selbst ist bescheiden: Ich denke nicht zu viel an die Vergangenheit. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und darauf, mich jeden Tag zu verbessern.

Mit dieser Einstellung und der Unterstützung von Menschen wie Senderos könnte Johan Manzambi eines Tages genau so eine Ikonenrolle einnehmen wie sein Mentor. Die Freiburger Fans dürfen gespannt sein, welche Kapitel dieser außergewöhnlichen Geschichte noch geschrieben werden





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