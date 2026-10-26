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Vom Mythos zum Menschenbild - KitKat und neue Dokumentarfilme öffnen Augen der Berlin‑Nachtclubkultur

AargauerZeitung#45 in Switzerland
Vom Mythos zum Menschenbild - KitKat und neue Dokumentarfilme öffnen Augen der Berlin‑Nachtclubkultur
Kitkat · Berlin · Dokumentarfilm
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Zwei Dokumentarfilme illustriert das Geheimnis des KitKat in Berlin. Nach Tallensprachen mit dem Publikum und Einblicken in die erotische Welt, erläutern die Filme die gesellschaftlichen Auswirkungen und reflektieren, ob das Ausleben sexueller Hingabe tatsächlich Freiheit schafft.

Einer der heimlichsten Shopping- und Unterhaltungsorte Berlin s, der Quituit-Klubs KitKat, ist seit Jahrzehnten ein Inbegriff für erotische Freiheit undkommt mit einer Ketten von Mythen und Vorbehalten.

Unter strikter Beschränkung ausgestattete Barrieren und das klare Verbieten von Smartphones haben Nebel aus Gerüchten und Mutmaßungen geschaffen, die bis heute in Verbindung mit lebensbegeisterter Spannung und Mut ausgelegt werden. Gerade in einem turbulenten Prüfungsraum der Gesellschaft zeigt ein herausragendes neues Untersuchungsformat die Punkte aus, an denen das Thema veränderbar erscheint.

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Die neuesten Produkte des Filmteams "Mohsen Najafimehri und Diba Darbari" fügen ihre Kenntnisse zu einem mehrdimensionalen Bild zusammen, das die Menge schärft, die sich des üblichen Hintergrunds für ihre Sexualität abkoppeln.

AargauerZeitung#45 in Switzerland

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