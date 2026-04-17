Volotea führt dynamische Ticketpreise ein: Zusätzliche Kosten oder Erstattungen kurz vor Abflug möglich

Die spanische Billigfluggesellschaft Volotea experimentiert mit einem neuen Preismodell, bei dem Ticketpreise kurz vor Abflug basierend auf den Treibstoffkosten nachträglich angepasst werden können. Dies birgt sowohl die Möglichkeit von Zuschlägen als auch von Erstattungen für Passagiere.

Die Luftfahrt branche steht aufgrund steigender Treibstoffkosten unter enormem Druck. Viele Fluggesellschaften reagieren darauf mit einer Kombination aus Streckenstreichungen und Preiserhöhungen für Tickets. Bislang hatten Passagiere, die lange im Voraus gebucht hatten, oft einen Preisvorteil gegenüber Spontanbuchern. Die spanische Billigfluggesellschaft Volotea beschreitet nun einen neuen und ungewohnten Weg, indem sie sich vorbehält, Ticketpreise auch nach erfolgter Buchung noch anzupassen.

Als Begründung führt die Airline ein "globales Umfeld voller Unsicherheit und Energiepreis-Volatilität" an. Mit ihrem neuen Konzept, das sie Fair Travel Promise nennt, verzichtet Volotea nach eigenen Angaben auf pauschale und fixe Treibstoffzuschläge. Stattdessen verfolgt die Airline ein Modell, das nach eigenen Angaben "Flexibilität, Fairness, Wahlfreiheit und Transparenz" vereinen soll, wie eine Sprecherin gegenüber aeroTELEGRAPH erläutert. Die Funktionsweise dieses Modells ist wie folgt: Sieben Tage vor dem jeweiligen Abflug analysiert Volotea die Entwicklung der Treibstoffpreise anhand öffentlich zugänglicher Daten. Sollten die Preise gestiegen sein, kann ein Zuschlag von bis zu 14 Euro pro Passagier und pro Strecke erhoben werden. Umgekehrt verpflichtet sich die Airline, bei sinkenden Treibstoffpreisen den Differenzbetrag in gleicher Höhe an die Passagiere zu erstatten. Dieses Vorgehen soll den Kunden maximale Flexibilität ermöglichen. So können Passagiere ihre Reise bis zu vier Stunden vor Abflug kostenlos ändern oder stornieren, ein Service, der laut Airline nicht branchenüblich ist. Darüber hinaus werden Reisende sowohl während des Buchungsvorgangs als auch vor dem Flug mehrfach über mögliche Preisänderungen informiert. Volotea gibt an, dass bisher 97 Prozent der Kunden trotz der potenziellen Anpassungen ihre Reise planmäßig angetreten haben. Dennoch ist dieser Schritt nicht unumstritten, da Volotea damit an einem fundamentalen Prinzip der Luftfahrtbranche rüttelt: dem festen Ticketpreis. Auch wenn die potenziellen Preisänderungen im Einzelfall überschaubar erscheinen mögen, löst die nachträgliche Anpassung von Preisen Diskussionen aus. Kritiker äußern Bedenken hinsichtlich des Vertrauens und der Transparenz. Volotea selbst bezeichnet dieses Modell ausdrücklich als "außergewöhnliche und temporäre Maßnahme". Ziel sei es, die Stabilität des Unternehmens zu sichern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Krise zu begrenzen. Die Entscheidung von Volotea unterstreicht die herausfordernde Situation, in der sich die gesamte Luftfahrtbranche befindet und wirft die Frage auf, wie Airlines zukünftig mit den volatilen Kosten umgehen werden





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