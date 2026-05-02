Volkswagen kämpft um Marktanteile in China

Volkswagen versucht, im hart umkämpften chinesischen Automobilmarkt wieder an Bedeutung zu gewinnen. Der Konzern setzt auf eine Modelloffensive, innovative Vertriebsstrategien und die Nutzung sozialer Medien, um die veränderten Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Der Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, denen sich VW in China gegenübersieht.

Wie andere westliche Marken kämpft Volkswagen im Reich der Mitte mit den neuen Marktbedingungen. Ein Besuch vor Ort zeigt, was der Wolfsburger Konzern unternimmt, um im grössten Automarkt der Welt zurück auf die Erfolgspur zu kommen.

An der Auto China in Peking zeigte VW die ersten Produkte einer beispiellosen Modelloffensive, mit denen der wichtigste Markt der Welt zurückerobert werden soll. Unablässig schnattern die beiden jungen Damen aufgeregt vor sich hin. Hoch konzentriert, der Blick starr geradeaus in zwei Kameras gerichtet, die geschminkten Augen geblendet von gleissendem Scheinwerferlicht, während über kleine Kopfhörer Anweisungen aus dem Off eingehen: Was diese beiden jungen Moderatorinnen hier leisten, ist Schwerstarbeit.

Scheinbar ohne mit den Wimpern zu zucken und in vollendeter Perfektion meistern die beiden Chinesinnen diesen Tiktok-Livestream, der dem virtuellen Publikum die Vorzüge der Marke VW näherbringen soll – und das über volle sechs Stunden. Im Hintergrund sitzen drei Redaktoren, die in Echtzeit Fragen im Chat des Livestreams beantworten oder diese direkt an die beiden Moderatorinnen weitergeben. Daily Business in China – hier wird rund um die Uhr fast alles via Livestream verkauft. Es ist Mittwochmorgen in Peking.

Während draussen der Berufsverkehr erst richtig aufkommt, läuft in diesem Brandstore der VW-Submarke ID. Unyx die Vermarktungsmaschinerie bereits auf Hochtouren. Zwar haben sich in diesen frühen Stunden erst wenige Zuschauer in den Livestream auf Tiktok geklickt, die Zahl schwankt aktuell zwischen fünfzig und hundert Teilnehmern. Zu anderen Tageszeiten kann diese Zahl aber frappant noch oben schnellen, wie Francis Liu erklärt, der das operative Geschäft der Vertriebsgesellschaft von VW Anhui leitet.

Denn in China informieren sich die Autokäufer in erster Linie via Social Media über die Produkte, die sie kaufen wollen, und werden auch nach dem Kauf auf Apps wie Tiktok, Bilibili, Red Note oder Wechat von der Marke begleitet. China ist seit siebzehn Jahren in Folge der grösste Automobilmarkt der Welt. 2025 wurden im Reich der Mitte 24,1 Millionen Neuwagen verkauft. In den USA waren es 16,3 Millionen, in Europa 13,3 Millionen Fahrzeuge.

Der chinesische Markt ist so gross, dass es gleich drei Volkswagen-Joint-Ventures gibt: SAIC Volkswagen wurde 1984 gegründet, FAW-Volkswagen kam 1991 dazu, und 2017 startete das Joint Venture Volkswagen Anhui. Die drei bieten unterschiedliche Modelle basierend auf unterschiedlichen Plattformen für eine unterschiedliche Klientel an. Seit der Gründung des ersten Joint Venture baut der Konzern aus Wolfsburg Autos in China und hat damit als eine der ersten westlichen Marken eine eigene Produktion hochgezogen.

Inzwischen gibt es über dreissig Werke, drei Entwicklungszentren und über 3000 VW-Händler im Land. Über 50 Millionen Kunden fahren im Reich der Mitte einen VW. Doch der Markt hat sich gewandelt. Heute konkurriert VW in China neben anderen ausländischen Herstellern in erster Linie mit über hundert zum Teil ganz neuen einheimischen Marken, die mit topmodernen Elektrofahrzeugen zu günstigen Preisen um die Gunst der Käuferschaft buhlen.

Das Geschäft ist hart umkämpft, seit Autobesitz im Reich der Mitte möglich geworden ist: Während im Jahr 2000 nur fünf von tausend Chinesen ein Auto besassen, sind es heute über dreihundert. Aktuell verkehren 366 Millionen Autos auf den Strassen Chinas – und immer mehr davon stammen von einheimischen Herstellern. Um die Käufer zu erreichen, müssen die Autohersteller hier ganz andere Wege beschreiten als in Europa, wie Zhang Lan, Verkaufsleiterin von Volkswagen China, erklärt.

«Die Chinesen sind sehr zugänglich für die neuesten Technologien und informieren sich sehr intensiv über ein Produkt, das sie haben möchten. » Dazu nutzen sie Kanäle, auf denen sie alle wichtigen Details live aufs Handy geschickt bekommen und mit den Verkaufsexperten interagieren können. Bestellt wird dann ebenfalls online.

«Rise up» prangt gross am Hauptsitz der Volkswagen Group China in Peking. Es symbolisiert, dass VW in China wieder zurück zum Erfolg will. Überhaupt wird Bequemlichkeit grossgeschrieben im Reich der Mitte. Den Weg ins Modehaus sparen sich viele, stattdessen lassen sie sich die Kleider von Influencerinnen auf dem Smartphone-Bildschirm präsentieren.

Das Gleiche gilt für Möbel, Werkzeuge oder Lebensmittel. Wenns gefällt, wird geklickt – und das Produkt kurze Zeit später an die Haustür geliefert. Und das muss alles möglichst schnell gehen: «Wir Chinesen warten nicht gern, dazu fehlt uns die Geduld», sagt Zhang Lan.

«Wenn wir etwas wollen, dann wollen wir es sofort. » Das ist auch beim Autokauf so: Wartezeiten, wie sie in Europa teilweise üblich sind, werden hier nicht akzeptiert. Gekauft wird, was unmittelbar zur Verfügung steht, auf eine individuelle Konfigurierung wird meist verzichtet.

«Sogar Bentley-Kunden kaufen hier ihre Fahrzeuge ab Stange. » Doch nicht nur wie die Chinesen kaufen, ist eigen, sondern auch, was sie kaufen





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