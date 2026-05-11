Volketswil: Ein ganzjähriges Verbot von lärmigem Feuerwerk

Die Gemeindeversammlung hat sich für die Einzelinitiative 'Verbot von lärmigem Feuerwerk' ausgesprochen. Die Initiative verlangte ein ganzjähriges Verbot von lärmigem Feuerwerk, mit Ausnahmen nur mit Bewilligung. Die Polizeiverordnung wurde angepasst, um das Verbot umzusetzen.

Nach dem deutlichen Entscheid der Gemeindeversammlung bleibt es in Volketswil künftig auch am 1. August und an Silvester ruhig. Nur leise Effekte sind erlaubt. Die Initiative verlangte ein ganzjähriges Verbot von lärmigem Feuerwerk, mit Ausnahmen nur mit Bewilligung .

Die Polizeiverordnung der Gemeinde Volketswil wurde entsprechend dem Initiativtext angepasst. Als lärmiges Feuerwerk gelten unter anderem Böller, Knallkörper, Raketen, Chinaböller, Kugelblitze oder Superknallkörper, Bombenrohre und Thunder-Artikel. Weiterhin erlaubt sich geräuscharme Feuerwerkskörper wie Wunderkerzen, Vulkane, bengalische Lichter, Fackeln, römische Lichter, Sonnen. Bei Kauf im Fachhandel empfiehlt es sich, gezielt nach leisem Feuerwerk zu fragen.

In Ausnahmefällen ist das Abbrennen eines lärmigen Feuerwerks weiterhin möglich. Notwendig ist jedoch eine vorgängige Bewilligung durch die Abteilung Sicherheit der Gemeinde





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Volketswil Gemeindeversammlung Einzelinitiative Verbot Von Lärmigem Feuerwerk Polizeiverordnung Lärmiges Feuerwerk Böller Knallkörper Raketen Chinaböller Kugelblitze Superknallkörper Bombenrohre Thunder-Artikel Wunderkerzen Vulkane Bengalische Lichter Fackeln Römische Lichter Sonnen Kauf Im Fachhandel Bewilligung Abteilung Sicherheit Gemeinde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10-Millionen-Initiative: SVP-Vizepräsident Matter sieht EU-Freizügigkeit wegfallen, flexible AlternativenSVP-Vizepräsident Thomas Matter sieht die Möglichkeit, dass die EU-Personenfreizügigkeit wegfällt, wenn die 10-Millionen-Initiative durchgeht. Er betont, dass dies verkraftbar sei, wenn es Alternativen gäbe. Die SVP zeigt sich flexibel und offen für alle Modelle, die die Zuwanderung wirksam steuern und auf ein massvolles Niveau begrenzen lassen. Matter nennt als "prüfenswerte Optionen" eine Zuwanderungsabgabe und ein Punktesystem, wie es beispielsweise Kanada und Australien kennen. Wirtschaftsprofessor Rolf Weder sieht die Möglichkeit, dass mit einem Auktionssystem, bei dem der Staat Lizenzen für ausländische Arbeitskräfte vergibt, die von Arbeitgebern ersteigert werden können, sichergestellt wird, dass Leute in die Schweiz kommen, die den grössten Mehrwert für die Gesellschaft generieren.

Read more »

Zwei Entwicklungen im Iran, die Trump nicht gefallen dürften: Chameneis Zustand und zersplitterter politischer EinflussDie Vereinigten Staaten weisen zwei Entwicklungen im Iran auf, die Donald Trump nicht gefallen dürften. Zunächst ist die Annahme, dass der prominente schiitische Theoretiker und EinflussModschtaba Chamenei im Koma sei und Einfluss auf die Verhandlungen mit dem Westen habe. Andererseits ist die Führung iransich dennochfragmentiert. Des Weiteren haben die US-Geheimdienste die Zahl der iranischen Raketenabschussrampen, die den Angriffsuricht bestanden haben, nach oben korrigiert. Zuvor gingen die Geheimdienste davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Raketenintakt sei, nun sprechen sie von zwei Dritteln, da der Iran den Waffenstillstand nutzt, um sich militärisch zu erholen.

Read more »

Mehr in der Schweiz über die Finanzierung der Politik und die Corona-Impfbereitschaft erfahren.Ein Komitee aus Wirtschaft und Politik in der Zentralschweiz hat sich gegen die Zuwanderungsinitiative der SVP formiert, da sie vor dem möglichen Bevölkerungsdeckels warnt. Das Komitee konzentriert sich auf die Finanzierung der Politik, die Corona-Papiere und die Auswirkungen auf die internationale wirtschaftliche Abhängigkeit.

Read more »

Wenn die KI regiert, verlieren die Schwächsten zuerstIn den Niederlanden wurden zweitausend Kinder wegen fehlerhafter künstlicher Intelligenz ihren Familien weggenommen. In Australien nahmen sich Betroffene das Leben. Nun wollen die Emirate die Hälfte aller Staatsdienste an autonome Systeme delegieren.

Read more »