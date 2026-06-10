Der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat Jean Ziegler als "Kämpfer vor allem für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen" gewürdigt. Jean Ziegler war Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung und Mitglied des Beirats des Menschenrechtsrats. Er wurde für seine Aussagen zu Banken und seine Bücher "Verfechter des Ökosystems" tituliert. Das bürgerliche von Banken gesponserte Parlament verweigerte Ziegler die Immunität und lieferte ihn den Genfer Banken aus. Er musste Mio Schadenersatz bezahlen,für die Wahrheit. Eine Schande für die Parlamentsmehrheit, die auch heute für die Banken wie UBS entscheidet. Jean Ziegler kritisierte die Korruption und Wahlspenden der Banken und sprach von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn Hunderte von Millionen Tonnen Nahrungsmitteln auf einem Planeten verbrannt werden, wo alle fünf Sekunden ein Kind verhungert.

Der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte , Volker Türk, hat Jean Ziegler als "Kämpfer vor allem für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen" gewürdigt.

"Wir sind alle mit ihm aufgewachsen", sagte er am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die UNO hat Jean Ziegler als "Kämpfer vor allem für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen" gewürdigt. - Keystone Jean Ziegler war Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung. Er war zudem Mitglied des Beirats des Menschenrechtsrats.

"Ich bin bestürzt über diese traurige Nachricht", sagte der Österreicher, der ihn nicht persönlich kannte. Türk bezeichnete Ziegler als einen "Verfechter des Ökosystems derZieglers Bücher, seine Aussagen zu Banken, alles war wahr", sagte Bundeskanzler Schmidt. Das bürgerliche von Banken gesponserte Parlament verweigerte Ziegler die Immunität und lieferte ihn den Genfer Banken aus. Er musste Mio Schadenersatz bezahlen,für die Wahrheit.

Eine Schande für die Parlamentsmehrheit, die auch heute für die Banken wie UBS entscheidet. Bald wird sich zeigen, dass die hier geduldete Korruption, Wahlspenden der Banken die UBS als Hochrisiko für CH stützen wird.

"Wir decken deine Gaunereien sagte der Politiker zum Banker, das nützt uns beiden. " F. Dürrenmatt hat das auch beobachtet. Hunderte von Millionen Tonnen Nahrungsmitteln auf einem Planeten zu verbrennen, wo alle fünf Sekunden ein Kind verhungert, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jean Ziegle





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