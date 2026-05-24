Vokuhila- oder Mullet-Meisterschaft in Europa: Gewinner, Bedeutung und Geschichte

Die Vokuhila- oder Mullet-Meisterschaft ist eine beliebte Frisur, die in Europa bereits seit einigen Jahren ausgetragen wird. Der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs war ein Duo aus Frankreich, das unter dem Namen BesaMulet auftrat. Die Frisur ist bekannt für ihre auffällige Kombination aus kurzen Haaren vorne und langen Haaren hinten. Die Bedeutung des Mullets ist offen gegenüber anderen, Andersartigkeit und dem Abenteuer. Christine, eine Teilnehmerin aus Belgien, hat die Frisur aus einer Lebenskrise geholfen und findet sie großartig.

Bei der markanten Frisur sind die Haare an Stirn und Seiten kurz gehalten, während der hintere Teil ausufern darf. Gewinner des Wettbewerbs war ein Duo: Bérénice (44) und Samuel (46) traten unter dem Künstlernamen «BesaMulet» an.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie. Der diesjährige Wettbewerb war bereits die vierte Vokuhila- oder Mullet-Meisterschaft in Europa. Den Teilnehmern, die aus ganz Europa angereist waren, ging es dabei nicht nur um den Spass – für einige ist die Frisur zu einer Lebenseinstellung geworden. Der Haarschnitt der 80er lebt weiter Box aufklappen Box zuklappen «Mulet» oder «Mullet» ist die französische beziehungsweise englische Bezeichnung für den Vokuhila.

Die «Vorne kurz, hinten lang»-Frisur war besonders in den 1980er-Jahren populär. Bekannte Träger waren etwa der Fussballer Rudi Völler oder Pop-Legende David Bowie.

«Der Mullet ist offen – gegenüber anderen, gegenüber Andersartigkeit, gegenüber dem Abenteuer. Er hat eine wilde Seite», sagte Wettbewerbssprecher David Hubert. Der 60-jährigen Belgierin Christine hat der Mullet nach eigenen Worten aus einer Lebenskrise geholfen.

«Es fühlt sich einfach grossartig an, und ich habe noch immer keine Antidepressiva genommen. Es lebe der Mullet», sagte die silberhaarige Wettbewerbsteilnehmerin





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