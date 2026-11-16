VMMO ehrt 113 Landwirte für 20 Jahre einwandfreie Milchqualität

Die VMMO zeichnet 113 Milchbauern aus, die zwei Jahrzehnte lang tadellose Qualität lieferten. Reto Schaufelberger würdigte das Engagement in der Ost- und Zentralschweiz.

Die Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost, kurz VMMO, hat im Jahr 2025 eine besondere Ehrung für ihre Mitglieder durchgeführt. Insgesamt 113 Milchproduzentinnen und Milchproduzenten haben die strengen Voraussetzungen für die Auszeichnung erfüllt. Sie erhalten diese Anerkennung ausschließlich für das erfolgreiche Liefern von einwandfreier Milchqualität über einen Zeitraum von zwanzig Jahren ununterbrochen.

Hohe Standards für die 20-Jahres-Auszeichnung

Diese Leistung wird von der VMMO als Synonym für Tüchtigkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Engagement und Freude am Beruf gewertet. Verbandspräsident Reto Schaufelberger betonte, dass zwanzig Jahre einwandfreie Milchqualität alles andere als selbstverständlich sind. Er würdigte die Geehrten mit den Worten, dass hinter dieser Leistung Menschen stehen, die tagtäglich mit großer Sorgfalt und Verantwortung arbeiten. Dieses tägliche Engagement verdient nach Ansicht der Genossenschaft unsere volle Anerkennung und unseren Respekt.

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Vertretung der Interessen von 3800 Mitgliedern

Die VMMO vertritt aktiv die Interessen ihrer rund 3.800 Mitglieder. Die Genossenschaft erbringt für diese Mitglieder eine breite Palette an Dienst- und Beratungsleistungen. Die Mitglieder der VMMO sind allesamt aktive Milchproduzenten. Zusammen produzieren sie rund ein Viertel der gesamten schweizerischen Milchmenge. Das Einzugsgebiet der VMMO erstreckt sich über neun Kantone in der Ost- und Zentralschweiz sowie über das Fürstentum Liechtenstein.

Konkrete Geschenke für die ausgezeichneten Bauern

Die Geehrten erhielten wahlweise als Zeichen der Anerkennung für ihren langjährigen Einsatz eine Glocke oder einen Gutschein für das VMMO-eigene Hotel Waldhaus am See in St. Moritz. Die Auszeichnung wurde von Reto Schaufelberger persönlich überreicht. Die Geehrten stammen aus verschiedenen Regionen der Schweiz, darunter Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Schaffhausen, Zug, Schwyz, Glarus und Zürich.

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Landwirte aus Appenzell und St. Gallen im Fokus

Insbesondere Landwirte aus dem Kanton St. Gallen und Appenzell sind in der Auszeichnung präsent. Aus Appenzell Ausserrhoden wurden unter anderem Daniel und Theres Speicher, Hansruedi Heierli, Yvonne und Christian Knöpfel, Roland Nüesch, Beat Schläpfer, Philipp Speck, Konrad und Marie-Theres Steingruber, Andreas Tanner, Beat Widmer sowie Ernst und Irene Zellweger geehrt. Aus Appenzell Innerrhoden wurden Maurus und Pascal Brülisauer, Daniel Koch, Albert Koster-Zähner, Karl Manser, Roland Weishaupt sowie Martin und Lea Wild ausgezeichnet.

Ehrenrunde für Milchproduzenten in weiteren Kantonen

Neben den Appenzeller Bauern wurden auch Landwirte aus anderen Kantonen für ihre jahrzehntelange Arbeit belohnt. Aus Glarus wurden Peter Gallati-Meier, Tobias Rhyner und Florian Wyss geehrt. Aus Graubünden erhielt eine große Gruppe von Produzenten wie Kathi und Franz Brand, Hanspeter Brunner, Mathias Caduff, Patric Capaul, Andrea und Damian Caratsch, Marino und Paul Denoth, Andrea Item, Toni Jäger, Maria und Hans Luzi-Walser, Markus Meuli, Ludwig und Madlaina Noggler, Seraina und Beat Rieder, Claudia und Bernhard Roffler, Simon und Brigitte Sutter sowie Christoph Zinsli die Auszeichnung. Weitere Geehrte stammen aus Schaffhausen, Schwyz und St. Gallen.

Zusammenfassung der Leistung in der Schweizer Milchproduktion

Die VMMO hebt durch diese Auszeichnung die hohe Bedeutung der kontinuierlichen Qualitätsarbeit in der Milchproduktion hervor. Die Ehrung macht die erbrachte Leistung sichtbar und würdigt die Menschen hinter der täglichen Arbeit. Für die rund 3.800 Mitglieder der Genossenschaft ist dies ein Zeichen der Wertschätzung für ihren Beitrag zur schweizerischen Milchversorgung. Die VMMO bleibt damit ein wichtiger Ansprechpartner für Dienst- und Beratungsleistungen in der Ost- und Zentralschweiz.