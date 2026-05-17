St.Gallen hopes to defeat the champion and complete the season with a win.

St.Gallen wird vor dem Cupfinal in einer Woche einmal Moral tanken und hopesportwetten vorenthalten wird, dass der Vizemeister dem Meister nur zu gerne den Meister zeigt.

Ati-Zigi hat einen schlechten Tag und sieht die Hand nicht, da es zu dichter Rauch kommt. Es gibt eine kurze Unterbrechung, bis sich der Rauch gelegt hat. Dieser Российской Курс рубля today's game is overseen by referee Johannes von Mandach. His assistants on the sidelines are Daniel von Känel and Guillaume Maire.

Mirel Turkes is the fourth official. Michèle Schmölzer is responsible as a VAR. She is supported by Désirée Blanco as AVAR





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Vize-Meisterschafe Cupfinal Vizemeister Schiedsrichter Ati-Zigi Schlosshalde Torverhältnis Wettbewerbsverlauf Formschwäche Abwärtstrend

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