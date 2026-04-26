Visions du Réel in Nyon verzeichnet Besucherrekord

Das Internationale Filmfestival Visions du Réel in Nyon ist mit einem erwarteten Besucherrekord zu Ende gegangen. 164 Filme aus 75 Ländern wurden gezeigt, und die Festivalleitung rechnet mit 20 Prozent mehr Kinobesuchen als im Vorjahr.

Das 57. Internationale Filmfestival Visions du Réel in Nyon , Kanton Waadt, hat am vergangenen Sonntag erfolgreich seinen Abschluss gefunden. Über einen Zeitraum von zehn Tagen wurden insgesamt 164 Filme aus 75 verschiedenen Ländern präsentiert.

Die Festivalleitung äußert sich optimistisch und erwartet einen neuen Besucherrekord, der deutlich über die Zahlen der Vorjahre liegen dürfte. Konkret wird mit etwa 4000 zusätzlichen Kinobesuchen im Vergleich zum Jahr 2025 gerechnet, was einer Steigerung von rund 20 Prozent entspricht. Die Ausgaben des Festivals in den Jahren 2023 und 2024 zogen jeweils rund 50.000 Besucher an. Obwohl die finalen Besucherzahlen noch nicht vollständig vorliegen, deutet alles auf einen neuen Rekord hin, wie das Festivalteam mitteilte.

Die genaue Gesamtzahl der Besucherinnen und Besucher wird zu einem späteren Zeitpunkt offiziell bekannt gegeben. Dieser erwartete Besucherrekord wird nicht nur als Erfolg der diesjährigen Programmgestaltung gewertet, sondern auch als Anerkennung der Bemühungen des Festivalteams, die Besucherbetreuung kontinuierlich zu verbessern. Die Organisatoren betonen, dass die hohe Besucherzahl ein Zeichen für das anhaltende Interesse des Publikums an seltenen und einzigartigen filmischen Welten ist.

Visions du Réel hat sich als Plattform etabliert, die Filme präsentiert, die oft abseits des Mainstreams liegen und neue Perspektiven eröffnen. Das Festival versteht sich als Ort der Begegnung für Filmemacher, Branchenexperten und Filmbegeisterte aus aller Welt. Die diesjährige Ausgabe hat diese Rolle einmal mehr unter Beweis gestellt und die internationale Bedeutung des Festivals weiter gefestigt. Die Auswahl der Filme war sorgfältig kuratiert und spiegelte die Vielfalt des Dokumentarfilms in all seinen Facetten wider.

Im Rahmen des Festivals wurden die beiden Hauptpreise an Filmemacher vergeben, die sich in ihren Werken mit der Suche nach vielfältigen Identitäten auseinandersetzen. Der Grand Prix des internationalen Spielfilmwettbewerbs ging an «From dawn to dawn» von Xisi Sofia Ye Chen, ein Film, der durch seine künstlerische Tiefe und seine innovative Erzählweise überzeugt hat.

Im Wettbewerb «Burning Lights» setzte sich «Alea Jacarandas» des Filmemachers Hassen Ferhani durch, ein Werk, das durch seine authentische Darstellung und seine sozialkritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen beeindruckte. Philippe Bischof, der dieses Jahr sein erstes Festival als Präsident des Stiftungsrats erlebte, betonte, dass Visions du Réel seine internationale Bedeutung während der 57. Ausgabe eindrucksvoll bestätigt habe.

Er hob hervor, dass das Festival vor allem von einem herausragenden, anregenden und politisch relevanten Programm profitierte, das sich durch künstlerisch ambitionierte und radikale Formen und Ansätze auszeichnete. Die während der Ausgabe verzeichneten Besucherrekorde in den Kinos zeigten seiner Meinung nach das Bedürfnis des Publikums, durch das Medium des Dokumentarfilms in subjektive, imaginäre, vertraute oder unbekannte Realitäten einzutauchen. Das Festival bietet somit eine einzigartige Möglichkeit, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu erleben und sich mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen





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