Visions du Réel: Deutschschweizer Filme im Fokus einer Welt im Umbruch

Das renommierte Dokumentarfilmfestival Visions du Réel in Nyon eröffnet seine 57. Ausgabe mit Laura Poitras' Film "Cover-Up" und setzt einen besonderen Schwerpunkt auf Produktionen aus der Deutschschweiz, die sich mit aktuellen globalen Themen auseinandersetzen. Die neue Sektion "Borderlight" erweitert das Programm um filmische Annäherungen an die Realität.

Das 57. Visions du Réel Festival in Nyon präsentiert sich in diesem Jahr als ein wichtiger Orientierungspunkt in einer Zeit, in der die Grenzen der Realität zunehmend verschwimmen. Besonders bemerkenswert ist die starke Präsenz von Filmen aus der Deutschschweiz im nationalen Wettbewerb, was die vielfältige und bedeutende Dokumentarfilm szene der Region unterstreicht. Die diesjährige Ausgabe wird am Freitagabend mit "Cover-Up" von der Oscarpreisträgerin Laura Poitras und Mark Obenhaus eröffnet.

Poitras, eine herausragende Stimme im Dokumentarfilm, die bereits mit "Citizenfour" über die Enthüllungen von Edward Snowden einen Meilenstein setzte, ist persönlich in Nyon anwesend. Ihr neuer Film widmet sich dem Leben und Werk des investigativen US-Journalisten Seymour Hersh, dessen Recherchen zu tiefgreifenden Skandalen wie Kriegsverbrechen im Vietnamkrieg, Watergate und den Foltermethoden im Gefängnis Abu Ghraib reichten. Die Vorführung von "Cover-Up" ist ein starkes Statement zum Beginn des Festivals, da Poitras laut künstlerischer Leiterin Emilie Bujès über zwei Jahrzehnte benötigte, um Hersh für das Projekt zu gewinnen. Der Film lief bereits ausser Konkurrenz bei den Filmfestspielen von Venedig im vergangenen Jahr und fand dort Anerkennung für seine intensive Auseinandersetzung mit der Macht der investigativen Berichterstattung. Im nationalen Wettbewerb des Festivals sticht die Deutschschweiz mit einer beeindruckenden Anzahl von sieben Filmen von insgesamt 13 Produktionen hervor. Dieses hohe Kontingent zeugt von der Reife und dem Einfallsreichtum der Filmschaffenden aus dieser Region. Insbesondere die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) ist mit zwei Beiträgen vertreten. "Allmend" von Jonathan Jäggi ist eine intime Dokumentation, die sich auf Begegnungen konzentriert und auf eine Weise, die die Realität aufgreift und menschliche Verbindungen in den Mittelpunkt stellt. Ein weiterer bemerkenswerter Beitrag ist "Heat" von Jacqueline Zünd. Die Zürcher Regisseurin, die sich bereits im vergangenen Jahr am Locarno Film Festival mit ihrem Spielfilmdebüt "Don't Let the Sun" dem Thema Hitze und deren Einfluss auf menschliche Beziehungen widmete, setzt diese Auseinandersetzung in "Heat" fort, jedoch mit einem dokumentarischen Ansatz, der die globalen Auswirkungen der Erderwärmung thematisiert. Dieses Engagement für die drängendsten ökologischen Fragen unserer Zeit positioniert "Visions du Réel" als ein Festival, das nicht nur Kunst, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung präsentiert. Die Programmgestaltung spiegelt somit das Bedürfnis wider, sich mit den komplexen Herausforderungen unserer Zeit auseinanderzusetzen, sei es durch journalistische Aufdeckung oder durch die Beobachtung menschlicher Reaktionen auf globale Phänomene. Eine Neuerung in diesem Jahr ist die Einführung der Sektion "Borderlight", die Spielfilmen gewidmet ist, die eine aussergewöhnlich enge Verbindung zur Realität aufweisen. Hier feiert "Tristan Forever" von Tobias Nölle und Loran Bonnardot seine Weltpremiere, ein Film, der bereits im Februar auf der Berlinale für Aufsehen sorgte. Diese Sektion unterstreicht das Bestreben des Festivals, die Grenzen zwischen Fiktion und Realität aufzuweichen und neue filmische Erzählformen zu erkunden, die das Publikum dazu anregen, die Welt um sich herum auf neue Weise zu betrachten. Insgesamt präsentiert das Visions du Réel ein Programm mit 164 Filmen aus 75 Ländern. Die künstlerische Leiterin Emilie Bujès betonte, dass viele dieser Filme, insbesondere jene aus dem Iran, das internationale Zeitgeschehen widerspiegeln, mit direkten Bezügen zur Ukraine, zu Israel und zum Iran. Diese thematische Ausrichtung, die sich mit aktuellen geopolitischen Spannungen und Konflikten auseinandersetzt, macht das Festival zu einer wichtigen Plattform für den globalen Dialog und das Verständnis komplexer Realitäten. Das 57. Visions du Réel Festival findet noch bis zum 26. April statt und bietet ein breites Spektrum an Perspektiven auf die Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte





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