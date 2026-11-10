Visana Strategie 2030: Ausbau der Allbranchenversicherung und Gesundheitsinvestitionen

Die Visana AG stellt ihre Strategie 2030 vor. Lorenz Hess und Angelo Eggli erläutern den Ausbau des Allbranchengeschäfts, die Übernahme von Simpego und neue Gesundheitsmodelle wie VIVA.

Die Visana AG hat ihre strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre unter dem Namen Strategie 2030 vorgestellt. Lorenz Hess und Angelo Eggli erläutern dabei die konkreten Schritte zur Stärkung der Marktposition. Das erklärte Ziel ist es, langfristig eigenständig, profitabel und zu einem der führenden Versicherer in der Schweiz zu bleiben. Dafür wird das Angebot gezielt ausgebaut, um Kundinnen und Kunden in möglichst vielen Lebensbereichen zu begleiten.

Starkes Fundament und Marktanteile

Das Unternehmen stützt sich auf ein sehr solides Fundament. Mehr als 922'000 Privatkundinnen und -kunden vertrauen aktuell den Leistungen der Visana AG. In der Krankenzusatzversicherung gehört das Unternehmen bereits jetzt zu den drei grössten Anbietern im gesamten Schweizer Markt. Im Jahr 2025 erzielte die Gesellschaft bei einem Prämienvolumen von 4,46 Milliarden Franken einen signifikanten Umsatz. Diese Zahlen belegen die wirtschaftliche Stärke und die breite Akzeptanz im Markt.

Also read Hoeness zweifelt an Musiala: «Ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat …»

Übernahme von Simpego und Autoversicherung

Mit der Übernahme des Online-Versicherers "Simpego" stärkt die Visana AG ihr Sachversicherungsgeschäft deutlich. Für das Jahr 2027 plant das Unternehmen zudem den Start eines neuen Autoversicherungsprodukts. Der Anspruch besteht darin, möglichst viele Versicherungsbedürfnisse aus einer Hand abzudecken. Dies geschieht stets in Kombination mit persönlicher Beratung, um den Kundenwert zu maximieren.

Integrierte Versorgung und VIVA Gesundheitsplan

Rund 7000 Menschen sind bereits beim Gesundheitsplan VIVA versichert, was mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr entspricht. Gemeinsam mit der Spitalgruppe "Swiss Medical Network" entwickeln regionale Gesundheitsnetze, in denen medizinische Leistungserbringer eng zusammenarbeiten. Die Visana AG ist zudem an der Espace Health Group beteiligt, welche innovative Versorgungsansätze für den Kanton Bern entwickelt. Das Motto "nach bi de Lüt" unterstreicht die regionale Verwurzelung bei gleichzeitiger nationaler Präsenz.

Advertisement

Klare Trennung der Finanzströme

Die "Visana Beteiligungen AG", welche neu unter dem Namen "Provenis Beteiligungen AG" firmiert, dient als Dachgesellschaft. Unter ihrem Dach befinden sich verschiedene Unternehmen, von der obligatorischen Krankenversicherung bis hin zu Gesundheitsdienstleistungen. Entscheidend ist die klare finanzielle Trennung: Prämiengelder der obligatorischen Krankenversicherung sind gesetzlich zweckgebunden und werden nicht für Beteiligungen verwendet. Solche Investitionen finanzieren die Gruppe aus anderen, nicht zweckgebundenen Mitteln.

Damit stärken sie ihre wirtschaftliche Basis und können auch gesellschaftliche Projekte unterstützen. Dazu zählt das Engagement als Hauptsponsor des Visana Sprints, welches Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Schweiz ermöglicht, sich sportlich zu messen. Daneben unterstützen zahlreiche lokale Vereine und weitere Sportarten. Solche Engagements stärken das gesellschaftliche Miteinander und sind Ausdruck gelebter Verantwortung über das Versicherungsgeschäft hinaus. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche nächste Generation sind geschaffen.