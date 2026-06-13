Visa integriert Zahlungsfunktion in OpenAIs KI-Dienst: Experten warnen vor Kontroll- und Datenschutzfragen

Die Zusammenarbeit von Visa und OpenAI ermöglicht es Nutzern, per Sprachbefehl über ChatGPT einzukaufen. Während der Komfort Vorteile bringt, äußern Forscher Bedenken hinsichtlich Transparenz, Manipulation und dem Schutz sensibler Kaufdaten. Visa verspricht Sicherheitsmechanismen wie Limits und Bestätigungen.

Visa integriert Zahlungen in den KI-Dienst von OpenAI. Forscher sehen Komfort, aber auch Fragen zu Kontrolle und Datenschutz . Schutz sollen Limits, Händlerfreigaben und Bestätigungen vor dem Kauf bieten.

Nutzerinnen und Nutzer können dort künftig ihre Visa-Karte hinterlegen. Wer dem Chatbot dann etwa die Anweisung gibt: "Kauf mir kabellose Das System sucht dabei passende Produkte, vergleicht Angebote und schliesst die Transaktion ab. Visa übernimmt im Hintergrund die Zahlungsautorisierung und die Betrugsüberwachung. , kommt die Kooperation nicht ganz überraschend.

Es handle sich "sowohl um eine wichtige als auch um eine ziemlich natürliche Entwicklung", sagt er gegenüber Nau.ch. Nutzer können Produkte suchen, vergleichen und direkt per ChatGPT bezahlen. - pexels Denn KI-Einkaufsagenten sind keine völlig neue Idee. Start-ups und grosse Tech-Firmen entwickeln solche Systeme bereits seit einiger Zeit intensiv.

Neu ist laut Makhortykh hingegen die mögliche Reichweite: Die Zusammenarbeit von Visa und OpenAI könne solche Einkäufe "für ein breites Publikum viel zugänglicher machen". Mykola Makhortykh forscht am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Uni Bern unter anderem zu Künstlicher Intelligenz. - Linkedin Makhortykhs Kollegin Qian'ge Liu betont gleichzeitig, dass ein solcher Einkauf wohl nicht ohne menschliche Kontrolle abläuft. Nutzerinnen und Nutzer dürften vorher Regeln festlegen: Wie viel darf ausgegeben werden?

Welche Händler sind erlaubt? Muss jeder Kauf einzeln bestätigt werden? Gerade diese Bestätigung hält Liu für zentral. Es sei realistisch, dass Kunden den Kauf vor Abschluss nochmals freigeben müssten, damit ein KI-Agent nicht unkontrolliert Geld ausgeben könne.

Auch Visa stellt solche Schutzmechanismen in Aussicht - etwa Ausgabelimits, freigegebene Händler und Bestätigungsschritte. So soll verhindert werden, dass die KI unkontrolliert Geld ausgibt oder Betrüger das System ausnutzen. Makhortykh sieht im KI-gesteuerten Einkaufen durchaus Vorteile. KI-Agenten könnten etwa Wünsche in Alltagssprache verstehen, Produkte vergleichen und neue Optionen finden, die man selbst vielleicht nicht entdeckt hätte.

Besonders praktisch könne das für Menschen sein, die wenig Zeit haben oder sich nicht lange durch Angebote klicken wollen. Ob KI-Agenten tatsächlich immer die besten Preise finden, sei aber offen. Das hänge davon ab, wie gut sie mit Online-Shops und Marktplätzen verbunden seien, sagt Makhortykh. Die grössten Bedenken sieht der Forscher bei der fehlenden Transparenz.

Für Kundinnen und Kunden könnte es schwer nachvollziehbar sein, warum die KI ein bestimmtes Produkt auswählt. Makhortykh warnt zudem vor Manipulation. Händler könnten versuchen, ihre Produkte so zu platzieren, dass sie von der KI bevorzugt werden - auch wenn sie für den Kunden nicht die beste Wahl sind. KI-Agenten sollen Online-Shopping einfacher machen.

Doch Experten warnen vor intransparenten Empfehlungen und sensiblen Kaufdaten. (Symbolbild) - pexels Zudem sei unklar, wie gut solche Systeme die tatsächlichen Vorlieben der Nutzer erkennen. Gerade bei Nischenprodukten könnten die Empfehlungen schlechter ausfallen, sagt Makhortykh. Auch der Zufall spiele eine Rolle: KI-Systeme liefern nicht immer bei jeder Anfrage exakt dasselbe Ergebnis.

Kunden könnten deshalb unterschiedlich gute Angebote erhalten. Zuletzt müsse auch der Datenschutz gewährleistet sein. Denn Einkaufsdaten sagen viel über eine Person aus: Was sie braucht, was sie sich leisten kann, wofür sie sich interessiert - und möglicherweise auch, in welcher Lebenssituation sie sich befindet





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