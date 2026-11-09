Virtuelles Jugendparlament Zollikofen stimmt für kostenlosen ÖV

Das Virtuelle Jugendparlament in Zollikofen fordert mit deutlicher Mehrheit kostenlosen ÖV für Minderjährige. Hier sind alle Ergebnisse und Kontexte zur Abstimmung.

Das Virtuelle Jugendparlament in Zollikofen im Kanton Bern hat ein wegweisendes Postulat zur Verkehrspolitik mit einem klaren Votum angenommen. Bei der Abstimmung über den Vorschlag "Gratis ÖV" sprachen sich 237 Jugendliche für eine kostenlose Nutzung des öffentlichen Verkehrs aus, während 36 dagegen stimmten. Insgesamt beteiligten sich 297 Stimmberechtigte an dieser digitalen Urabstimmung, was einer hohen Beteiligungsbereitschaft der jungen Bevölkerung entspricht. Die Mehrheit der Jugendlichen möchte damit die Mobilitätskosten für die eigene Generation senken und den Zugang zum Nahverkehr erleichtern.

Detail zum Postulat Gratis ÖV

Mit diesem deutlichen Ja-Resultat von 237 zu 36 Stimmen haben die Jugendlichen den Gemeinderat der Gemeinde Zollikofen offiziell aufgefordert, die Umsetzung des Projekts voranzutreiben. Der Kern des Antrags sieht vor, dass Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres den Öffentlichen Verkehr (ÖV) innerhalb der Libero-Zonen 100 und 101 kostenlos nutzen dürfen. Diese Zonen umfassen das Gemeindegebiet von Zollikofen selbst sowie die Anreise in die benachbarte Stadt Bern. Der Zweck besteht darin, jungen Menschen die Fortbewegung ohne finanzielle Hürden zu ermöglichen und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver für die Zielgruppe zu gestalten.

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Ablehnung weiterer Mobilitätsvorhaben

Neben dem erfolgreichen Postulat zum öffentlichen Verkehr wurden weitere Initiativen der Jugendlichen zur Debatte gestellt, die jedoch kein Mandat erhalten haben. Das Postulat "Mobilität in Zollikofen" wurde mit 85 Ja- gegen 150 Nein-Stimmen abgelehnt. Dieser Vorschlag hatte eine Erweiterung der Möglichkeiten gefordert, elektrifizierte Kleinfahrzeuge wie E-Roller, E-Scooter oder Mofas zum Schulbesuch zu nutzen, was von der Mehrheit der Abstimmenden nicht mitgetragen wurde. Ein weiterer Punkt betraf die Schaffung einer "Oase oder Chillecke für Jugendliche" auf dem Schulareal. Dieser Antrag scheiterte knapp mit 107 Ja-Stimmen zu 110 Nein-Stimmen, wobei die Gegner möglicherweise Bedenken hinsichtlich der Raumnutzung oder der Kosten hatten.

Erfolg des Projekts Pro Tier Stiftung

Im Bereich der sozialen und ethischen Projekte zeigte sich eine starke Unterstützung für den Tierschutz. Der Projektpreis, der sich in einem Umfang von 3'000 Schweizer Franken bewegt, ging mit 122 Stimmen an die Initiative "Pro Tier - Stiftung". Diese Organisation verfolgt das Ziel, einen respektvollen Umgang zwischen Menschen und Tieren zu fördern. Ein zentraler Pfeiler der Arbeit der Stiftung liegt in der Aufklärung der Bevölkerung über die Wichtigkeit des Tierschutzes. Durch verschiedene Informationen, Projekte und Kampagnen möchte die Stiftung das Bewusstsein für den Schutz von Tieren schärfen und das gesellschaftliche Handeln entsprechend positiv beeinflussen.

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Teilnahme und digitale Diskussion

Grundsätzlich stimmberechtigt waren alle Jugendlichen in Zollikofen, die die 7. Klasse besuchen oder das 18. Lebensjahr erreicht haben. Dies umfasst eine Gesamtzahl von 568 Personen in dieser Alters- und Schulstufengruppe. Die tatsächliche Stimmbeteiligung lag bei rund 52 Prozent, was eine solide demokratische Teilhabe der jungen Generation belegt. Die Abstimmungen fanden in einem virtuellen Rahmen statt, der den Jugendlichen die Möglichkeit bot, nicht nur zu wählen, sondern sich zuvor aktiv in digitalen Diskussionsforen auszutauschen. Dort konnten sie ihre Positionen zu den verschiedenen Vorschlägen darlegen und mit politischen Vertreterinnen und Vertretern in Kontakt treten.

Politische Einbindung und Transparenz

Die politische Einbindung ging über die reine Stimmabgabe hinaus, indem Jugendliche die Chance bekamen, direkte Fragen an die Gemeindepolitik zu stellen. Dabei konnten sie sich unter anderem mit Leana Waber von der SVP und Ruedi Löffel von der EVP über Themen wie die Altersbeschränkung für Soziale Medien austauschen. Auch Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP) stand den Jugendlichen für Fragen zur Verfügung. Die Ergebnisse der Abstimmungen, die detaillierten Diskussionen sowie Fotos von der Veranstaltung sind öffentlich auf der Website jupa-zollikofen.ch einsehbar, was für Transparenz und Nachvollziehbarkeit der jugendpolitischen Prozesse in Zollikofen sorgt.