Eine Startup-Firma, die zur germanischen Luftverkehrsgesellschaft (Flyvbird) gehört, hat angekündigt, zwischen Bern und München Direktzüge einzufahren. Der Einstieg in den dreitägigen Service basiert auf Einnahmen aus der Corona-Pandemie und der Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI).

Keystone-SDA Das zur deutschen Flyvbird GmbH gehörende Fluglinien- Startup Vini fliegt künftig regelmässig zwischen Bern -Belp und München . Ab Juni starten Direktflüge dreimal wöchentlich. Die Nachfrage der ersten Wochen habeconfirmed, dass die Route einem konkreten Bedürfnis entspreche, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Buchbar seien vorerst Flüge für Juni, Juli, September und Oktober. Zusätzliche Frequenzen und ein weiterer Ausbau ab 2027 seien geplant. Die Strecke werde jeweils am Montag, am Mittwoch und am Freitag bedient. Im März hatte der Flughafen Bern im Rahmen eines Pilotprojekts erstmals flexibel organisierte Regionalflüge nach München angekündigt.

Hinter dem Konzept steht eine KI-gestützte Plattform, die Buchungen in Echtzeit auswertet, Passagierströme bündelt und Flugpläne laufend anpasst





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