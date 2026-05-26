Vingegaard festigt Führung: Maglia Rosa nach triumphaler 16. Etappe beim Giro d'Italia

Jonas Vingegaard gewinnt die 16. Etappe des Giro d'Italia, vergrößert den Vorsprung auf über vier Minuten und behält die rosa Führung. Gall folgt auf dem zweiten Platz, während Ciccone seine Unzufriedenheit zeigt. Die kommende 17. Etappe führt durch das Alpenvorland und bietet neue Chancen für Ausreißer.

Jonas Vingegaard hat erneut gezeigt, warum er zu den besten Fahrern seiner Generation zählt: In der 16. Etappe des Giro d'Italia sicherte er sich die begehrte Maglia Rosa und festigte damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf über vier Minuten.

Der Däne startete die Tagesetappe von Bellinzona im Tessin, die nach Cari führte, und nutzte bereits nach rund sechs Kilometer des fast 12 Kilometer langen Schlussankers seinen Turbo, um die Konkurrenten weit hinter sich zu lassen. Nur der Österreicher Felix Gall blieb für einen kurzen Moment im Nacken des Weltmeisters, doch Vingegaards konsequenter Vortrieb ließ die Gruppe rasch zerfallen.

Am Ende der Etappe stand er allein an der Spitze, während Gall, der Niederländer Thymen Arensman und der Australier Jai Hindley das verbliebene Verfolger‑Sextett bildeten. Gall erwies sich im abschließenden Sprint nach dem langen Anstieg als schnellster und sicherte sich den zweiten Platz, Hindley folgte knapp hinter ihm, während Arensman den vierten Rang belegte.





Der Triumph von Vingegaard markiert bereits seinen vierten Sieg in dieser Ausgabe des Grand Tours, wobei er jedes Mal an einem Berg zu Ende fuhr - ein beachtlicher Leistungsnachweis, der seine Fähigkeiten als Kletterer und Zeitfahrer unterstreicht. Der Däne wirkt zudem bemerkenswert gelassen, obwohl dies sein erstes Giro d'Italia ist. Seine Taktik war klar: ein früher Angriff im Schlussankers, um die Konkurrenz zu zermürben und den eigenen Vorsprung zu vergrößern.

Der österreichische Radprofi Giuliano Ciccone zeigte während der Etappe offene Unzufriedenheit mit dem Rennverlauf. In einem emotionalen Moment warf er nach dem Erhalt einer Trinkflasche frustriert die Flasche weg, was seine Unmut über die eigenen Leistungen und die Rennstrategie des Teams Lidl‑Trek deutlich machte.



Nach dem spektakulären Abschluss der 16. Etappe richtet sich der Blick bereits auf den morgigen Antritt der 17.

Etappe, die die Fahrer durch das Alpenvorland führt. Der Start erfolgt in Cassano d'Adda, und nach 202 Kilometern erreichen die Athleten das Ziel in Andalo, das nach einer kurzen Endsteigung liegt. Das Streckenprofil ist im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen deutlich weniger anspruchsvoll, was Speichelmöglichkeiten für Ausreißer und Chancen für ein letztes Abenteuer im Gesamtrennen eröffnet.

Während Vingegaard darauf abzielt, seinen Vorsprung zu verteidigen und mögliche Angriffe von Gall, Hindley oder Arensman abzuwehren, stehen die übrigen Teams vor der Frage, wie sie die flachere Strecke nutzen können, um gegnerische Kräfte zu testen und eventuell ein alternatives Angriffsmuster zu starten. Der Giro d'Italia bleibt damit bis zum Ziel im Juni ein offenes Rennen, in dem jede Etappe neue taktische Fragen aufwirft und die Spannung bis zur Krönung in Rom hoch bleibt





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