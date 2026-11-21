Vincent Escriba aus Gossau will seine Sammlung indigener Artefakte für rund acht Millionen Franken verkaufen. Die kanadische Initiative Return the Sacred strebt die Rückgabe an die Herkunftsgemeinschaften an.

Der Schweizer Sammler Vincent Escriba aus Gossau plant den Verkauf seiner umfangreichen Sammlung von rund 3500 indigenen Kulturgüter n. Der Preis für das Gesamtensemble liegt bei rund acht Millionen Franken. Die kanadische Non-Profit-Organisation Return the Sacred hat das Ziel, diese Stücke zu erwerben und an die jeweiligen Herkunftsgemeinschaften zurückzuführen. Dies geschieht nach der Schließung des " Indian Land Museum" im vergangenen Dezember, das Escriba über drei Jahrzehnte lang betrieben hat.

Sammlung und museale Einordnung

Die Sammlung umfasst historische Objekte, die Escriba über einen Zeitraum von 47 Jahren zusammengetragen hat. Der Sammler reiste dazu über 50 Mal nach Amerika, insbesondere durch Arizona und Mexiko. Dort lernte er indigene Gemeinschaften kennen und wurde mit deren damaligen Lebensrealitäten konfrontiert. Die frühen Reisen begannen bereits 1978, als Escriba in Arizona Kindermokassins aus dem Jahr 1860 erwarb. Dies markierte den Beginn seiner intensiven Beschäftigung mit der Materie und dem Aufbau der Sammlung.

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Das "Indian Land Museum" in Gossau wurde 1995 eröffnet. Es diente als Schauplatz für die Exponate und zog über viele Jahre hinweg zahlreiche Besucher an. Die museale Arbeit war dabei stark von Ehrenamtlichen getragen. Escriba betonte wiederholt, dass er mit dem Museum keinen Gewinn erwirtschaftete. Im Gegenteil, er habe sein persönliches Vermögen in den Erhalt der Sammlung und des Gebäudekomplexes investiert.

Nach einer dreißigjährigen Laufzeit sah sich das Museum jedoch mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Eine vorübergehende Schließung wegen Umbaumaßnahmen, die globalen Einschränkungen während der Pandemie sowie die gesellschaftliche Debatte um kulturelle Aneignung belasteten den Betrieb. Letztendlich führte dies zur dauerhaften Schließung im Dezember. Escriba gibt an, dass andere Schweizer Museen kein Interesse an einer Übernahme gezeigt haben.

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Positionen der stakeholders und Kritik

Coleen Rajotte, die Geschäftsführerin und Projektleiterin von Return the Sacred, besuchte die Sammlung in der Schweiz vor rund drei Wochen. Für die Organisation sind die Objekte weit mehr als bloße historische Artefakte. Sie betonen, dass viele der Gegenstände nach indigenen Traditionen besonderen Pflegebedürfnisse unterliegen. Dazu gehören Zeremonien, Gebete und das Räuchern, um den Geist der Objekte zu ehren. Der ferne Standort in der Schweiz wird als traurig empfunden, da die Objekte isoliert von ihrem kulturellen Umfeld gelagert sind.

Die Initiative strebt nicht nur den Kauf an, sondern die aktive Rückführung der Artefakte an die Ursprungsgemeinschaften. Rajotte betont, dass diese Maßnahme Kultur und Geschichte zu den Menschen zurückbringt. Insbesondere jüngere Generationen sollen lernen, was diese Gegenstände repräsentieren, welche Geschichten sie erzählen und wie sie historisch hergestellt wurden. Dies dient der Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses.

Der geforderte Preis von acht Millionen Franken stößt auf Kritik. Karl Stone, spiritueller Berater von Return the Sacred, äußerte gegenüber der kanadischen Medienorganisation CBC Bedenken. In seiner Kultur sollte nichts Heiliges mit einem monetären Preis versehen werden. Diese ethische Position steht im Gegensatz zur marktwirtschaftlichen Logik des Verkäufers. Die Organisation versucht nun, die Finanzierung für den Ankauf zu sichern, um einen Zerfall der Sammlung zu verhindern.

Begründung des Preisanspruchs und Zukunft

Vincent Escriba weist die Forderung nach einer kostenlosen Abgabe der Sammlung entschieden zurück. Er argumentiert, dass er sich dies finanziell nicht leisten könne. Als Vergleich zieht er den Vatikan heran, der über ausreichende finanzielle Mittel verfüge, um Kulturgüter bedingungslos zurückzugeben. Escriba ist der Ansicht, dass der ursprüngliche Kauf durch Barzahlungen oder Tauschgeschäfte eine Gerechtigkeit darstellt, die sich in einer Rückkauf-Logik widerspiegeln muss.

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Ein Teil der Objekte sei gut dokumentiert, während für ältere Teile der Sammlung keine Kaufquittungen vorliegen. Dies liegt daran, dass Besitzerwechsel früher häufig in Barzahlung geschahen. Trotz dieser Lücken in der Papierkette beharrt Escriba auf dem hohen Preiswert. Er verweist darauf, dass seine früheren Investitionen erst die Möglichkeit geschaffen haben, dass die Völker die Sammlung überhaupt zurückkaufen können. Ohne sein Engagement wären die Objekte möglicherweise verloren gegangen.

Die Sicherheit der Sammlung ist für Escriba von höchster Priorität. Er will verhindern, dass die einzelnen Stücke zerstreut werden. Sollte der Verkauf an Return the Sacred scheitern, erwägt er den Verkauf über Auktionshäuser. Dies würde ihm helfen, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Die kanadische Organisation setzt jedoch alles daran, diesen Weg zu vermeiden. Coleen Rajotte verspricht, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Stücke auf kanadischen Boden zurückzubringen. Der Verkauf steht vor der Entscheidung, ob die Sammlung als Ganzes oder in Teilen veräußert wird.