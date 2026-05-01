Villiger Entsorgungssysteme gewinnt den ersten SVC Prix Aargau Solothurn

Das Aargauer Unternehmen Villiger Entsorgungssysteme wurde für seine innovativen und diskreten Entsorgungslösungen mit dem SVC Prix Aargau Solothurn ausgezeichnet. Der Preis würdigt die Bedeutung von KMU in der Region und ihren Beitrag zur Wirtschaft.

In Safenwil wurde erstmals der SVC Prix für die besten Unternehmen der Kantone Aargau und Solothurn verliehen. Der Preis ging an ein Aargau er Unternehmen, das sich auf die diskrete Entsorgung von Abfall spezialisiert hat.

Obwohl das Thema Abfallentsorgung auf den ersten Blick nicht besonders aufregend erscheint, offenbart die dahinterliegende Komplexität und Leidenschaft, warum Villiger Entsorgungssysteme aus dem Freiamt diese Woche den SVC Prix Aargau Solothurn gewann. Jurypräsidentin Rea Erne betonte: «Man kann mit Abfall gewinnen. » Sie hob hervor, dass unser Konsum stetig wächst und die daraus resultierende Notwendigkeit einer effizienten Abfallbeseitigung Villiger ideal positioniert. Villiger Entsorgungssysteme entwickelt und produziert innovative Entsorgungslösungen wie elegante Unterflurcontainer, die zunehmend von Gemeinden eingesetzt werden.

Diese Container sind oft mit Füllstandssensoren ausgestattet, die in Kombination mit Datenanalysen eine Optimierung der Entsorgungstouren ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kransysteme für Kehrrichtfahrzeuge an, die speziell auf die Container zugeschnitten sind. Die Geschichte des Unternehmens reicht zurück zu den Anfängen des Recyclings, als die Nachfrage nach entsprechenden Containern noch gering war. Heute ist Villiger ein Beispiel dafür, wie durchdachte Systeme zu erheblichen Kosteneinsparungen führen können.

Aktuell beschäftigt Villiger Entsorgungssysteme 350 Mitarbeiter in Oberrüti und an Produktionsstandorten im europäischen Ausland, wo die Nachfrage nach ihren Lösungen ebenfalls hoch ist. Paul Villiger betonte, dass ein regional verwurzeltes Unternehmen auch international erfolgreich sein kann, und verwies darauf, dass das Unternehmen seinen Ursprung in einer der kleinsten Gemeinden des Aargauer Oberfreiamts hat. Für Rea Erne ist Villiger ein «Hidden Champion», der unauffällig und effizient dazu beiträgt, unsere Gemeinden attraktiver zu gestalten.

Sie forderte das Publikum auf, bei der Entsorgung ihres Abfalls in Städten wie Baden, Brugg, Aarau, Olten oder Solothurn an Villiger zu denken. Der Swiss Venture Club (SVC), ein Verein zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Die erstmalige Verleihung des SVC Prix in der Region Aargau/Solothurn ist Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten.

SVC-Präsident Hans Baumgartner erklärte, dass das Jubiläumsjahr genutzt werden soll, um die Bekanntheit des SVC zu steigern und die Bedeutung von KMU für die Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstreichen. Die Gala in Safenwil wurde mit einem Kuchen zum 25. Geburtstag des SVC gefeiert, der vom «Piratenbeck Sollberger» aus Gontenschwil angeschnitten wurde. OK-Präsident Robin Wasser, der bei der UBS als Firmenkundenleiter für die beiden Kantone tätig ist, betonte die Bedeutung von Aargau und Solothurn als starke Industriekantone mit weltweit gefragten Kompetenzen.

Ziel des SVC Prix sei es, Unternehmen und Einzelpersonen auszuzeichnen, die Verantwortung übernehmen, mutige Entscheidungen treffen, innovativ sind und Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung schaffen. Die erstmalige Verleihung des Preises in beiden Kantonen sei eine Anerkennung der unternehmerischen Exzellenz der Region. Insgesamt wurden 100 Unternehmen aus beiden Kantonen analysiert, von denen 20 in die engere Auswahl kamen und die besten fünf von der Jury persönlich besucht wurden. Die Entscheidung für den Sieger fiel nach mehreren Abstimmungsrunden.

Die Jury hob hervor, dass alle fünf Finalisten in ihren jeweiligen Nischen sehr erfolgreich sind, innovative Lösungen für bestehende Probleme entwickelt haben und somit den Schweizer Unternehmergeist verkörpern





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