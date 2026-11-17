Der Schweizer Bundeskanzler Viktor Rossi klärt Missverständnisse über sein Amt, erzählt von seiner italienischen Herkunft und teilt seine stoischen Richtlinien für den Alltag.

Der Schweizer Bundeskanzler Viktor Rossi, der am 24. April 2024 die Nachfolge von Walter Thurnherr antrat, nutzt häufige Verwechslungen mit dem deutschen Amt des Bundeskanzlers, um ironische Momente in internationalen Begegnungen zu erzeugen. Der 59-jährige Rossi, der ursprünglich aus einem Haushalt mit italienischer und kärntnerrömischer Zuwanderungsgeschichte stammt, betont humorvoll, dass Nachbarn oft die spezifische Schweizer Amtsführung nicht kennen, während offizielle Gesprächspartner die Rolle des Koordinators genau verstehen.

Koordination des Bundesrats und Amtsführung

Rossi ist nicht der oberste Regierungschef, sondern fungiert als Sekretär des Bundesrates und trägt die Verantwortung für die Koordination der wöchentlichen Sitzungen der Schweizer Landesregierung. Seine Hauptaufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass alle relevanten Fakten und Dokumente den Mitgliedern des Bundesrates vor der Beschlussfassung zugänglich sind, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Diese Position erfordert präzises Sammeln von Informationen und die Sicherstellung eines reibungslosen administrativen Ablaufs innerhalb der direkten Demokratie.

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Weg vom Koch zum höchsten Beamten

Derzeitiger Bundeskanzler Viktor Rossi hatte als Jugendlicher keine klare Vorstellung von einer Laufbahn in der Landesregierung, da er ursprünglich nicht wusste, dass es in der Schweiz dieses spezifische Amt gibt. Nach einer abgeschlossenen Kochlehre und Tätigkeiten als Pilot strebte er zunächst andere berufliche Horizonte an, entschied sich jedoch für den Dienst im Staat. Seine Entscheidung für den öffentlichen Dienst basierte auf einer wachsenden Bereitschaft, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und in der Verwaltung mitzuwirken.

Integration und familiäre Zuwanderungsgeschichte

Die Namenswahl Victor statt Vittorio war eine bewusste Entscheidung seiner Eltern, die in den 1950er Jahren aus Süditalien und Südkärnten in die Schweiz einwanderten, um dauerhaft im Land zu bleiben. Der Vater arbeitete als Knecht und Saisonnier, während die Mutter aus Kärnten stammte, was in der Familie zu Sprachbarrieren führte, da Rossi bis heute nicht genau nachvollziehen kann, wie seine Eltern miteinander kommunizierten. Das Einbürgerungsverfahren prägte ihn stark, insbesondere durch die Untersuchung der sozialen Kontakte, bei der unbekannte Männer erfragten, ob er Schweizer Kollegen hatte.

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Tägliche stoische Reflexion und Journaling

Seit mehreren Jahren orientiert sich Rossi an der stoischen Philosophie und nutzt die vier Tugenden Mut, Mässigung, Gerechtigkeit und Weisheit als täglichen Kompass für sein Handeln. Er führt täglich ein Tagebuch, um seine Entscheidungen zu hinterfragen und zu reflektieren, wobei er alle drei Monate einen ganzen Tag für eine umfassende Standortbestimmung opfert. Diese Methode der Selbstkritik dient dazu, vermeintlich unwichtige Momente später als prägende Erfahrungen zu identifizieren und daraus neue Kraft für das Amt zu schöpfen.

Familienrituale und private Interessen

Neben der intensiven politischen Arbeit bindet Rossi seine private Zeit stark an seine Familie und seine Leidenschaft für den Fussballverein Young Boys Bern ein. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Töchtern verfolgt er die Spiele seit Jahren von derselben Tribüne aus, wobei er selbstironisch zugibt, bei falschen Schiedsrichterentscheidungen seine Frustration lautstark zu artikulieren. Trotz dieser leibhaftigen Leidenschaft betrachtet er sich als keinen Hooligan, sondern als einen engagierten Fan, der seine Emotionen im Rahmen der gesellschaftlichen Normen auslebt.