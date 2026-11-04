Viking Stavanger besiegt Sabah FK mit 4:1 - Torbericht und Analyse

Viking Stavanger gewinnt mit 4:1 gegen Sabah FK. Erik Botheim, Henrik Falchener und Zlatko Tripic treffen. Detailbericht zu den Toren und Spielverlauf.

Die Mannschaft von Viking Stavanger hat ein deutliches 4:1 gegen den Gast Sabah FK erzielt. Der norwegische Verein dominierte das Spiel und sicherte sich mit dieser hohen Trefferdifferenz einen klaren Sieg. Die Tore fielen durch diverse Akteure der Hausherren, während die Verteidigung um den Torwart von Sabah FK immer wieder gefordert war.

Details zu den Toren und Spielverlauf

Der Spielstand zwischen Viking Stavanger und Sabah FK wurde auf 4:1 erhöht. Erik Botheim markierte diesen Treffer mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte. Er schoss präzise in die Tormitte unter die Latte. Die Vorlage für diesen Treffer leistete Peter Christiansen. Zuvor war der Stand bereits bei 3:1. Henrik Falchener traf per Kopf aus der Strafraummitte unten links. Die Vorlage kam von Zlatko Tripic nach einer Ecke.

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Das dritte Tor für Viking Stavanger fiel beim Stand von 2:1. Zlatko Tripic selbst verwandelte mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz unten rechts. Dies geschah nach einer Standardsituation. Zuvor hatte Tripic bereits einen Elfmeter verschossen. Sein Schuss wurde links unten gehalten, konnte aber nicht verwandelt werden. Dies zeigt die Chancenausbeute und die defensive Stärke des Gegners zu diesem Zeitpunkt.

Positionen der Beteiligten und Leistungen

Zlatko Tripic war eine zentrale Figur im Angriff. Neben dem Treffer zum 2:1 scheiterte er an einem Elfmeter. Er versuchte ebenfalls aus der Distanz zu treffen, wobei sein Schuss rechts oben gehalten wurde. Die Vorbereitung für ihn kam von Simen Kvia-Egeskog. Auch Peter Christiansen war offensiv aktiv. Er versuchte aus der Distanz mit dem linken Fuß zu schießen, wurde aber in der Mitte des Kastens gehalten.

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Für Sabah FK versuchte Joy-Lance Mickels den Ball links unten zu halten. Er scheiterte jedoch. Die Vorlage kam von Steve Solvet mit einem langen Ball. Tymoteusz Puchacz für Sabah FK schoss rechts oben, wurde aber gehalten. Die Vorbereitung erfolgte von Umarali Rakhmonaliev. Die Abwehr von Sabah FK wurde oft gefordert, wie Blockversuche von Niklas Fuglestad oder Vetle Auklend zeigten.

Real-world Impact und Statistiken

Die hohe Anzahl an verschossenen Bällen und gehaltenen Toren verdeutlicht die Intensität. Mehrere Schüsse von Viking Stavanger wurden abgeblockt. So scheiterte Erik Botheim bei einem Kopfball aus der Strafraummitte. Die Vorlage kam von Herman Haugen. Auch Kristoffer Askildsen scheiterte rechts im Strafraum. Die Vorlage leistete Tobias Moi. Dies zeigt, dass Sabah FK sich gut verteidigte.

Sabah FK hatte ebenfalls Chancen. Aden McCarthy schoss rechts im Strafraum mit dem linken Fuß. Der Ball ging links vorbei. Die Vorlage kam von Tymoteusz Puchacz. Abdulla Xaybulayev scheiterte mit einem linken Fuß aus der Strafraummitte. Der Ball ging links hoch und weit vorbei. Christian Nwachukwu bereitete vor. Akim Zedadka scheiterte ebenfalls bei Distanzschüssen.

Der Sieg von Viking Stavanger festigt die Position. Sabah FK hatte Mühe, die Angriffe zu stoppen. Orphé Mbina scheiterte mit einem linken Fuß aus der Distanz. Die Vorlage kam von Umarali Rakhmonaliev. Steve Solvet scheiterte mit einem Kopfball aus der Strafraummitte. Der Ball ging knapp drüber. Das Spiel zeigt die Überlegenheit des norwegischen Teams in dieser Begegnung.