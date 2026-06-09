Vier schrumpfende Dörfer im Aargau: Trotz Bevölkerungsrückgang starke Skepsis gegenüber Zuwanderung

In den Aargauer Gemeinden Mellikon, Mönthal, Schmiedrued und Schlossrued sinkt die Bevölkerungszahl seit 25 Jahren. Dennoch lehnen viele Bewohner die Zuwanderung ab und unterstützen die Initiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz'. Eine Reportage über die Gründe und Folgen.

Mellikon, Mönthal, Schmiedrued und Schlossrued - vier Gemeinden im Kanton Aargau , die einen ungewöhnlichen Trend aufweisen. Während der Aargau als Ganzes ein starkes Bevölkerungswachstum verzeichnet, schrumpfen diese vier Dörfer seit rund 25 Jahren.

Dennoch oder gerade deshalb ist die Skepsis gegenüber der Zuwanderung dort besonders gross. Bei der bevorstehenden Abstimmung über die Initiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz' zeichnet sich in diesen Gemeinden eine deutliche Zustimmung ab. Die Reporter der Aargauer Zeitung haben die Dörfer besucht und mit den Bewohnern gesprochen, um zu verstehen, warum ausgerechnet diejenigen, die unter Abwanderung leiden, die Zuwanderung begrenzen wollen. Die Gründe sind vielschichtig.

Viele Bewohner fühlen sich von der Entwicklung abgehängt. Die Schliessung von Läden und die sinkende Nachfrage nach lokalen Dienstleistungen werden oft mit der Konkurrenz durch Zuwanderer in Verbindung gebracht, obwohl die Zahlen das nicht unbedingt belegen. Hinzu kommt eine gewisse Angst vor Überfremdung und dem Verlust der eigenen Traditionen. Die Dörfer haben eine starke Identität, und die wenigen Neuzuzüger werden manchmal als Bedrohung dieser Identität wahrgenommen.

Experte Simon Stückelberger vom Forschungsinstitut Sotomo erklärt im Interview, dass diese Dynamik typisch für schrumpfende ländliche Regionen sei. Ein Ja zur Initiative könnte die ohnehin schon schwache wirtschaftliche Entwicklung weiter bremsen, da Zuwanderung oft auch Fachkräfte bringt, die für die lokale Wirtschaft wichtig sind. Doch es gibt auch Hoffnung. Einige Gemeinden versuchen, aktiv gegenzusteuern, etwa durch günstige Baulandangebote oder die Förderung von Dorfvereinen.

In Schlossrued etwa hat man einen Generationenwechsel in der Landwirtschaft unterstützt, um junge Familien anzuziehen. Die Frage bleibt, ob solche Massnahmen ausreichen, um den Negativtrend umzukehren. Die Bewohner der vier Dörfer stehen vor einem Dilemma: Sie wünschen sich mehr Leben im Dorf, sind aber skeptisch gegenüber den Menschen, die dieses Leben wiederbringen könnten. Die Reportage zeigt die Geschichten hinter den Statistiken und beleuchtet, wie sich die lokale Politik im Spannungsfeld zwischen Wachstum und Bewahrung bewegt.

Die Initiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz' könnte das Schicksal dieser Dörfer weiter beeinflussen. Bei einem Ja wäre die Zuwanderung strenger begrenzt, was die ohnehin geringe Attraktivität für Neuzuzüger weiter senken würde. Die Gemeinden müssten dann noch stärker auf Eigeninitiative setzen. Die Aargauer Zeitung hat die vier Dörfer porträtiert und zeigt, dass die Debatte um Zuwanderung nicht nur in den Städten, sondern auch in den entlegensten Winkeln des Kantons geführt wird - mit ganz eigenen, manchmal widersprüchlichen Motiven





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