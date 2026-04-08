Vier Jahre Krieg: Wie ukrainische Familien in der Schweiz leben – Eine Bestandsaufnahme

Nach vier Jahren Krieg suchen noch immer ukrainische Familien in der Schweiz Zuflucht. Der Podcast «Apropos» beleuchtet ihren Alltag, ihre Hoffnungen und ihre Herausforderungen.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Nach vier Jahren Krieg : Wie geht es ukrainischen Familien in der Schweiz ? Vier Jahre nach Beginn des Krieg es leben immer noch zahlreiche ukrainische Familien in der Schweiz . Die Kinder haben sich in der Zwischenzeit akklimatisiert, sprechen Deutsch, besuchen die Schule – doch die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Heimat ist weiterhin ein präsenter Gedanke.

Diese Familien stehen vor einer komplexen Realität, die von Integration, Nostalgie und der ständigen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Ungewissheit der Zukunft geprägt ist. Die Anpassung an das Schweizer Leben ist ein Prozess, der viele Facetten umfasst und sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Dazu gehört die kulturelle Anpassung, das Erlernen der deutschen Sprache, die Eingliederung in das Bildungssystem und die Suche nach Arbeit. Viele Eltern sind bestrebt, ihren Kindern eine stabile und sichere Umgebung zu bieten, während sie gleichzeitig die Bindung an ihre ukrainische Kultur und Identität aufrechterhalten wollen. Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Welten zu finden, ist eine zentrale Aufgabe für die Familien. Das Gefühl, in zwei Ländern gleichzeitig zu Hause zu sein, ist ein ambivalentes Gefühl, das von Sehnsucht, Dankbarkeit und der ständigen Auseinandersetzung mit der Frage nach der eigenen Identität geprägt ist. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer empfinden eine tiefe Dankbarkeit für die Gastfreundschaft und die Unterstützung, die sie in der Schweiz erfahren haben. Gleichzeitig nagt die Sehnsucht nach der Heimat, nach Freunden und Familie, nach der gewohnten Umgebung. Die ständige Konfrontation mit den Nachrichten aus der Ukraine, die Ungewissheit über die Zukunft und die Sorge um Angehörige, die noch immer im Kriegsgebiet leben, verstärken dieses Gefühl zusätzlich. \Vier Jahre sind seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vergangen. Zehntausende ukrainische Bürgerinnen und Bürger suchten in der Schweiz Zuflucht und fanden hier eine vorübergehende Heimat. Die anfängliche Welle der Solidarität in der Schweiz war überwältigend. In kürzester Zeit wurden zahlreiche Hilfsprojekte ins Leben gerufen, um den Flüchtlingen zu helfen. Eines dieser Projekte entstand in Küsnacht, wo 2023 kurzerhand eine Sonderschule für handicapierte ukrainische Kinder eingerichtet wurde. Diese Schule ist ein Beispiel für die schnelle und pragmatische Reaktion der Schweizer Gesellschaft auf die Bedürfnisse der geflüchteten Menschen. Sie zeigt, wie wichtig es ist, individuelle Hilfsangebote zu schaffen, die auf die besonderen Bedürfnisse der Menschen eingehen. Heute, vier Jahre nach Kriegsbeginn, stellt sich die Frage, wie es diesen Familien geht. Wie haben sie sich in der Schweiz eingelebt? Wie hat sich ihr Leben verändert? Und wie sehen sie ihre Zukunft? Fabienne Sennhauser widmet sich diesen Fragen in der neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Der Podcast bietet einen Einblick in das Leben der ukrainischen Familien in der Schweiz, in ihre Hoffnungen, Ängste und Träume. Er beleuchtet die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, und die Chancen, die sich ihnen bieten. Sennhauser spricht mit Betroffenen, um ihre Geschichten zu erzählen und ein authentisches Bild der Realität zu zeichnen. Die Podcast-Folge ist somit ein wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung für die Situation der ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz und zur Förderung des Verständnisses zwischen den Kulturen. Durch die Erzählungen der Betroffenen wird die Öffentlichkeit für die komplexen Auswirkungen des Krieges auf das Leben der Menschen sensibilisiert. \Die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Ukraine ist bei vielen Ukrainerinnen und Ukrainern nach wie vor lebendig. Trotz der Schwierigkeiten und der Ungewissheit, die mit einer Rückkehr verbunden sind, ist der Wunsch nach einem Leben in der Heimat stark ausgeprägt. Die Gründe für diesen Wunsch sind vielfältig und umfassen die Sehnsucht nach Familie und Freunden, nach der eigenen Kultur und Sprache, nach der gewohnten Umgebung. Die Entscheidung, in die Ukraine zurückzukehren, ist jedoch eine schwierige. Sie hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Sicherheitslage im Land, die wirtschaftlichen Perspektiven, die Verfügbarkeit von Wohnraum und die Möglichkeiten zur beruflichen Wiedereingliederung. Viele Familien zögern, ihre Kinder aus der vertrauten Umgebung in der Schweiz herauszureißen und in eine unsichere Zukunft zu schicken. Die Angst vor der erneuten Konfrontation mit Krieg, Zerstörung und Armut ist groß. Trotzdem ist die Hoffnung auf eine friedliche und sichere Zukunft in der Ukraine ein zentraler Antrieb für die ukrainischen Familien. Sie arbeiten hart daran, sich in der Schweiz zu integrieren, gleichzeitig aber auch ihre Bindung an die Heimat zu bewahren und die Bedingungen für eine mögliche Rückkehr zu schaffen. Die Unterstützung durch die Schweizer Gesellschaft, die Organisationen der humanitären Hilfe und die ukrainische Diaspora spielt dabei eine entscheidende Rolle. Sie bieten den Familien Unterstützung bei der Integration, der Bewältigung von Traumata und der Vorbereitung auf eine mögliche Rückkehr. Die Geschichten der ukrainischen Familien in der Schweiz sind Geschichten von Mut, Widerstandsfähigkeit und Hoffnung. Sie zeigen, wie Menschen in der Lage sind, selbst unter schwierigsten Bedingungen ihr Leben neu zu gestalten und ihre Träume zu verfolgen. Der tägliche Podcast «Apropos» bietet eine wertvolle Plattform, um diese Geschichten zu erzählen und ein tieferes Verständnis für die Situation der ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz zu fördern





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Schweiz Flüchtlinge Krieg Integration Rückkehr Familien Podcast Apropos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Immobilien Schweiz: Lohnt sich Kaufen oder Mieten mehr?Unser Tool zeigt Ihnen, ob Sie in Ihrer Gemeinde als Mieter oder Eigentümer besser fahren. Und es verdeutlicht, welche Rolle Hypothekarzinsen und der Eigenmietwert spielen.

Read more »

Wetter am Dienstag, 07.04.2026: Viel Sonne, mild und trocken in der SchweizMeist sonnig und mild: Temperaturen bis 25 Grad, kaum Wolken. Perfektes Frühlingswetter in der gesamten Schweiz mit trockener Luft heute!

Read more »

Historischer Moment: Franziska Duss als erste Frau in den Vorstand von Braunvieh Schweiz gewähltDie Delegiertenversammlung von Braunvieh Schweiz wählt Franziska Duss als erste Frau in den Verbandsvorstand. Präsident Adrian Arnold fordert mehr Solidarität im Milchmarkt. Herausragende Leistungen von Braunvieh-Kühen werden gewürdigt.

Read more »

Caritas Schweiz empfiehlt Nein zur Initiative über eine 10-Millionen-Schweiz / Wichtigkeit von Migration...Luzern (ots) - Caritas Schweiz hat für die Initiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz' die Nein-Parole gefasst. Die Initiative schreibt die Ursachen gesellschaftlicher...

Read more »

– der tägliche Podcast: Nach vier Jahren Krieg: Wie geht es ukrainischen Familien in der Schweiz?Alexandra Aregger schreibt für das Ressort Reportagen & Storytelling mit Schwerpunkt gesellschaftspolitische Themen und ist Co-Host des täglichen Podcasts «Apropos».

Read more »

– der tägliche Podcast: Nach vier Jahren Krieg: Wie geht es ukrainischen Familien in der Schweiz?Alexandra Aregger schreibt für das Ressort Reportagen & Storytelling mit Schwerpunkt gesellschaftspolitische Themen und ist Co-Host des täglichen Podcasts «Apropos».

Read more »