In Basel-Wettstein quert ein Mann erneut ein Mädchen in sein Auto zu locken. Es handelt sich um den vierten Vorfall dieses Jahres, der Eltern und Schulen in Angst versetzt.

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter in Basel s Wettsteinquartier ein Mädchen in verdächtiger Weise angesprochen. Die Mutter des betroffenen Kindes gab an, der Mann habe versucht, das Kind in sein Auto zu locken. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diesen Vorfall am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und nimmt die Vorfälle sehr ernst.

Häufung von Angriffen in Basel-Wettstein

Kriminalkommissär Martin Schütz erklärte, dass die Behörden derzeit eine deutliche Häufung solcher Meldungen feststellen. Es bleibt jedoch noch offen, ob es sich bei diesen Vorfällen um isolierte Einzelfälle handelt oder ob ein Zusammenhang besteht. Diese Frage ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Informelle Meldungen an die Polizei fließen bereits jetzt in die Lagebeurteilung ein, auch wenn detaillierte Angaben aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden können.

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Polizeibericht und Schulreaktion vor Ort

Die Polizei bestrafte die Tat nicht direkt, da das bloße Ansprechen von Kindern keinen eigenen Straftatbestand darstellt. Die Schulleitung der Primarschule Vogelsang informierte die Eltern am Donnerstag über den Vorfall. In der Mitteilung der Schule wird beschrieben, dass ein Mann in der Peter-Rot-Strasse versucht haben soll, die Tochter der Mutter in ein Auto zu ziehen. Die Schulleitung kündigte an, diesen Vorfall am Freitag mit den Kindern in den Klassen zu besprechen, um sie zu sensibilisieren und vor möglichen Gefahren zu warnen.

Rechtliche Einordnung und Statistiken

Ein Problem bei der Erfassung solcher Vorfälle in der Kriminalstatistik besteht darin, dass das bloße Ansprechen von Kindern keinen Straftatbestand darstellt. Es ist daher in der Anzeigestatistik nicht wiedergegeben, wie Schütz erläuterte. Ob es sich in solchen Fällen jeweils um eine Straftat handelt, lasse sich nur aufgrund des Kontextes und der mutmasslichen Absicht der ansprechenden Person bestimmen. Die Kantonspolizei verzeichnet in den vergangenen Jahren zwischen rund einem Dutzend und knapp über zwanzig gemeldete Fälle. Darin enthalten sind die der Kantonspolizei direkt von Eltern gemeldeten Fälle wie auch jene der Schulen. Nicht jede Meldung mündet in eine Anzeige.

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Verlauf der Vorfälle im letzten Jahr

Es ist bereits der vierte gemeldete Vorfall dieser Art im oberen Kleinbasel in diesem Jahr. Mitte November versuchte ein maskierter Mann, beim Claragraben ein neunjähriges Mädchen in sein Auto zu locken. Das Kind ging nicht darauf ein und rannte weg. Im Mai versuchte ein Unbekannter dasselbe mit einem achtjährigen Mädchen an der Riehenstrasse. Nachdem dies misslang, wollte er am Wettsteinplatz ein siebenjähriges Mädchen ins Auto ziehen. Das Kind schrie um Hilfe, worauf zwei Passanten eingriffen und die Tat verhinderten. Diese drei Vorfälle zeigen eine gewisse Wiederholungstendenz in der Region.

Forderung nach politischem Handeln

Ein Problem bei der Erfassung solcher Vorfälle in der Kriminalstatistik besteht darin, dass das bloße Ansprechen von Kindern keinen eigenen Straftatbestand darstellt. Es ist daher in der Anzeigestatistik nicht wiedergegeben, wie Schütz erläuterte. Ob es sich in solchen Fällen jeweils um eine Straftat handelt, lasse sich nur aufgrund des Kontextes und der mutmasslichen Absicht der ansprechenden Person bestimmen. Die Kantonspolizei verzeichnet in den vergangenen Jahren zwischen rund einem Dutzend und knapp über zwanzig gemeldete Fälle. Darin enthalten sind die der Kantonspolizei direkt von Eltern gemeldeten Fälle wie auch jene der Schulen. Nicht jede Meldung mündet in eine Anzeige. Ein Problem bei der Erfassung solcher Vorfälle in der Kriminalstatistik: Das blosse Ansprechen von Kindern stellt keinen Straftatbestand dar und ist daher in der Anzeigestatistik nicht wiedergegeben, wie Schütz erläuterte. Ob es sich in solchen Fällen jeweils um eine Straftat handelt, lasse sich nur aufgrund des Kontextes und der mutmasslichen Absicht der ansprechenden Person bestimmen. Die Kantonspolizei verzeichnet in den vergangenen Jahren zwischen rund einem Dutzend und knapp über zwanzig gemeldete Fälle. Darin enthalten sind die der Kantonspolizei direkt von Eltern gemeldeten Fälle wie auch jene der Schulen. Nicht jede Meldung mündet in eine Anzeige. In Basel-Wettstein hat bereits eine von weiteren Familien aus der Nachbarschaft unterzeichneten Brief an mehrere Grossratsmitglieder verfasst, welcher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt. Sie fordert die Politikerinnen und Politiker auf, zu den besagten Fällen eine Interpellation einzureichen und nach konkreten Massnahmen zu fragen.