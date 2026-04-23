Vielfältige Nachrichten: Von Skandalen, Sparmassnahmen und internationalen Spannungen

Ein Überblick über aktuelle Nachrichten aus der Schweiz und der Welt, darunter ein Skandal beim Schweizer Rundfunk, Probleme mit einer neuen Velostation, Eskalation im Nahen Osten, Schwierigkeiten für die Grasshoppers Zürich und neue Gepäckbestimmungen bei Lufthansa.

Der Schweiz er Rundfunk SRF hat den Journalisten Pascal Schmitz vorerst vom Bildschirm genommen, nachdem dieser die Fälschung eines Covid-Zertifikats des Eishockey-Nationaltrainers Patrick Fischer aufgedeckt hatte.

Die Entscheidung begründet SRF mit verletzenden und rassistischen Äusserungen, die Schmitz vor 15 Jahren in sozialen Medien veröffentlicht hatte und die kürzlich wieder ans Licht kamen. Schmitz hatte bereits am Mittwoch eine Entschuldigung abgegeben. Parallel dazu gibt es Meldungen über eine wenig genutzte Velostation am Stadelhofen in Zürich, die 15 Millionen Franken gekostet hat.

Die Auslastung liegt bei lediglich 10 bis 12 Prozent, da viele Radfahrer ihre Fahrräder lieber im Freien abstellen und die Tagesgebühr von zwei Franken als zu hoch empfinden. Die Stadt Zürich erwägt nun Massnahmen, die bereits am Hauptbahnhof eingeführt wurden: Länger parkende Fahrräder werden entfernt und nur gegen eine Gebühr von 50 Franken zurückgegeben.

Im Nahen Osten eskaliert die Lage: Die iranischen Revolutionsgarden haben zwei Schiffe in der Strasse von Hormuz beschossen und geentert, wobei sie argumentieren, die Schiffe seien ohne Genehmigung unterwegs gewesen. Griechenland bestätigte einen Angriff auf ein eigenes Schiff, wies aber eine Festsetzung zurück. Die USA und europäische Staaten äussern Besorgnis und fordern Deeskalation, während diplomatische Bemühungen fortgesetzt werden. Frankreich spricht von einem möglichen Kriegsverbrechen.

Gleichzeitig setzen Israel und der Libanon ihre Gespräche über eine Waffenruhe im Süden des Landes fort. Auch der Schweizer Fussball ist von Problemen betroffen: Die Grasshoppers Zürich stehen vor einer Zwickmühle, da das Letzigrund-Stadion am Tag des Barrage-Spiels wegen eines Metallica-Konzerts nicht zur Verfügung steht. Ein Ausweichort in Lugano scheiterte aufgrund von Sicherheitsbedenken nach Krawallen in Lausanne. Die Suche nach einer alternativen Spielstätte gestaltet sich schwierig.

Die Lufthansa und ihre Tochter Swiss führen einen neuen, günstigeren Tarif in der Economy-Klasse ein, bei dem jedoch kein Handgepäck mehr kostenlos mitgenommen werden darf. Nur persönliche Gegenstände wie Laptoptaschen sind erlaubt, für Kabinenkoffer fallen 15 Euro Gebühr an. Verbraucherschützer kritisieren diese Praxis, die bereits bei Billigfluggesellschaften üblich ist. In Genf streiken Angestellte des öffentlichen Dienstes gegen geplante Sparmassnahmen, insbesondere Kürzungen bei Löhnen und Leistungen.

Ein besonders bewegendes Ereignis ereignete sich in New York, wo ein ecuadorianischer Familienvater nach einer Gerichtsanhörung von der US-Einwanderungsbehörde festgenommen wurde – vor den Augen seiner Kinder. Die US-Fotografin Carol Guzy wurde für ihre eindringliche Dokumentation dieses Moments mit dem World Press Photo Award 2026 ausgezeichnet. Weitere preisgekrönte Bilder zeigen unter anderem einen Eisbären auf einem toten Pottwal, was die drängenden Umweltprobleme unserer Zeit verdeutlicht





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz International Nachrichten Skandal Spannungen Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beschuss von Containerschiff in der Straße von HormusEin Containerschiff wurde in der Straße von Hormus beschossen und schwer beschädigt. Die britische Behörde UKMTO meldet den Vorfall, der von der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) verursacht wurde. Ein weiteres Schiff wurde ebenfalls beschossen, blieb aber offenbar unbeschädigt. Die Lage in der strategisch wichtigen Meerenge ist angespannt.

Read more »

ABB im Hoch - Sonova tiefer dank Gewinnwarnung von Cochlear - Aktien von Peach Property auf ÜberholspurDie Schweizer Börse notiert am Mittwoch im Plus.

Read more »

Schwere Verletzung von HSV-Star Muheim – und die umstrittene Reaktion von BittencourtHSV-Verteidiger Miro Muheim hat sich im Nord-Derby gegen Werder Bremen schwer am Sprunggelenk verletzt. Die Verletzung gefährdet seine WM-Teilnahme. Die Jubelaktion von Bremens Leonardo Bittencourt nach dem Foul sorgt für heftige Kritik und Diskussionen.

Read more »

Dave Mason verstorben: Gitarrist von Traffic und Songwriter von „Feelin’ Alright“ mit 79 Jahren gestorbenDer britische Gitarrist und Songwriter Dave Mason, bekannt für seinen Hit „Feelin’ Alright“ und seine Mitwirkung bei Traffic, ist im Alter von 79 Jahren in Nevada verstorben. Er hinterlässt ein reiches musikalisches Erbe.

Read more »

Dave Mason verstorben: Gitarrist von Traffic und Songwriter von „Feelin’ Alright“ mit 79 Jahren gestorbenDer britische Gitarrist und Songwriter Dave Mason, bekannt für seinen Hit „Feelin’ Alright“ und seine Mitwirkung an der Band Traffic, ist im Alter von 79 Jahren in Nevada verstorben. Er hinterlässt ein reiches musikalisches Erbe.

Read more »

Von Schuhfirma zu KI: Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut abDem Kurs-Höhenflug der einstiegen Schuhfirma Allbirds nach ihrem überraschenden Umschwung zum KI-Geschäft geht die Puste aus. Die Aktie fiel am Donnerstag um mehr als 35 Prozent, nachdem der Kurs zuvor um rund sieben Mal gestiegen war.

Read more »